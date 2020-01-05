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برلمان

وزير الإسكان: منظومة الصرف الصحي تحتاج ٣٠٠ مليار جنيه

الأحد 05/يناير/2020 - 10:09 م
وزير الاسكان الدكتور
وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار
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عبد الرحمن سرحان
عقب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان على شكوى أحد أعضاء الحزب، من عدم حل مشاكل الصرف الصحي واستمرارها سنوات طويلة، قائلا "لن تحل بين يوم وليلة، فنستهدف الوصول بتغطية الصرف الصحي، إلى ٤٢.٥% في يونيو 2020".

وأشار وزير الإسكان إلى أنه في السابق كان الوزير يعطي النائب ٣ أو ٥ ملايين لحل مشكلة الصرف الصحي لديه، علما بأن المحطة تتكلف أكثر من ذلك بكثير، لذا كانت تبدأ المشروعات، ولا تنتهي.

وتابع الجزار، خلال ندوة بعنوان "الرؤيا المستقبلية للمجتمعات العمرانية فى الدولة المصرية"، المنعقدة الآن في حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة: "ليس لدينا بانادول، يا نحل يا بلاش، لا نعطي مسكنات، ليس هناك أفضل من المصارحة، ونحتاج ٣٠٠ مليار جنيه، للانتهاء من منظومة الصرف الصحي في مصر".
وزير الإسكان: منظومة الصرف الصحي تحتاج ٣٠٠ مليار جنيه
وزير الإسكان: منظومة الصرف الصحي تحتاج ٣٠٠ مليار جنيه
وزير الإسكان: منظومة الصرف الصحي تحتاج ٣٠٠ مليار جنيه
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