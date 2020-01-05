وزير الإسكان: منظومة الصرف الصحي تحتاج ٣٠٠ مليار جنيه

عقب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان على شكوى أحد أعضاء الحزب، من عدم حل مشاكل الصرف الصحي واستمرارها سنوات طويلة، قائلا "لن تحل بين يوم وليلة، فنستهدف الوصول بتغطية الصرف الصحي، إلى ٤٢.٥% في يونيو 2020".





وأشار وزير الإسكان إلى أنه في السابق كان الوزير يعطي النائب ٣ أو ٥ ملايين لحل مشكلة الصرف الصحي لديه، علما بأن المحطة تتكلف أكثر من ذلك بكثير، لذا كانت تبدأ المشروعات، ولا تنتهي.



