بعد انتشاره فى الصين .. كل ما تحتاج معرفته عن الالتهاب الرئوي الفيروسي

انتشر خلال الايام الماضية مرض الالتهاب الرئوي الفيروسي فى وسط الصين وسبب هلعا كبيرا هناك ، هو أحد الأمراض التى تؤثر على الجهاز التنفسي ويسبب موت الانسان اذا لم يتم التعامل معه بشكل سريع وصحيح .



وفقا لما ذكره موقع " webmd " نعرض أهم المعلومات التى يحتاج أى شخص معرفتها عن مرض الالتهاب الرئوي الفيروسي.

- اعراض المرض تشمل: سعال جاف، وحمى، وقشعريرة برد، وضيق في التنفس، وألم في الصدرعند السعال أو التنفس والتنفس السريع.

- اسباب الالتهاب الرئوي الفيروسي هي الاصابة ببعض أنواع الفيروسات وتتطورها، ومنها: الأنفلونزا ، وفيروس المخلوي التنفسي ، أو RSV ، أكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال

- تشمل الأنواع الأخرى من الفيروسات المسبب لهذا المرض بعض الأنواع الغير شائعة، منها: فيروسات الإكليل ، فيروسات الأنف ، فيروسات الأنفلونزا الوريدية ، والفيروسات الغدية ، والتي يمكن أن تتسبب أيضا في الإصابة بالوردي .

- هناك انواع أخرى من الفيروسات التى نادرا ما تسبب الالتهاب الرئوي الفيروسي تشمل الهربس البسيط ، والحصبة ، والجديري.

- ينتشر الالتهاب الرئوي الفيروسي عبر الهواء في قطرات من السوائل بعد عطس أو سعال شخص ما . يمكن أن تصل هذه السوائل إلى انسان اخر من خلال الأنف أو الفم .

- تنتقل العدوي بالفيروس بعد الإصابة بالتهاب رئوي فيروسي بعد لمس مقبض الباب أو لوحة المفاتيح المحملة بالفيروسات ، ثم لمس فم أو أنف.



