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بعد انتشاره فى الصين .. كل ما تحتاج معرفته عن الالتهاب الرئوي الفيروسي

الأحد 05/يناير/2020 - 11:36 م
بعد انتشاره فى الصين
بعد انتشاره فى الصين .. كل ماتحتاج معرفته عن الالتهاب الرئوي
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اسماء محمد
انتشر خلال الايام الماضية مرض الالتهاب الرئوي الفيروسي فى وسط الصين وسبب هلعا كبيرا هناك ، هو أحد الأمراض التى تؤثر على الجهاز التنفسي ويسبب موت الانسان اذا لم يتم التعامل معه بشكل سريع وصحيح .

وفقا لما ذكره موقع " webmd " نعرض أهم المعلومات التى يحتاج أى شخص معرفتها عن مرض الالتهاب الرئوي الفيروسي.
- اعراض المرض تشمل: سعال جاف، وحمى، وقشعريرة برد، وضيق في التنفس، وألم في الصدرعند السعال أو التنفس والتنفس السريع.
- اسباب الالتهاب الرئوي الفيروسي هي الاصابة ببعض أنواع الفيروسات وتتطورها، ومنها: الأنفلونزا ، وفيروس المخلوي التنفسي ، أو RSV ، أكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال
- تشمل الأنواع الأخرى من الفيروسات المسبب لهذا المرض بعض الأنواع الغير شائعة، منها: فيروسات الإكليل ، فيروسات الأنف ، فيروسات الأنفلونزا الوريدية ، والفيروسات الغدية ، والتي يمكن أن تتسبب أيضا في الإصابة بالوردي .
- هناك انواع أخرى من الفيروسات التى نادرا ما تسبب الالتهاب الرئوي الفيروسي تشمل الهربس البسيط ، والحصبة ، والجديري.
- ينتشر الالتهاب الرئوي الفيروسي عبر الهواء في قطرات من السوائل بعد عطس أو سعال شخص ما . يمكن أن تصل هذه السوائل إلى انسان اخر من خلال الأنف أو الفم .
- تنتقل العدوي بالفيروس بعد الإصابة بالتهاب رئوي فيروسي بعد لمس مقبض الباب أو لوحة المفاتيح المحملة بالفيروسات ، ثم لمس فم أو أنف.

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