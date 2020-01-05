بالتزامن مع تحذير واشنطن.. مقتل وإصابة 6 جنود من الجيش العراقي في هجوم لـ داعش

أفادت قناة سكاي نيوز بمقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين من الجيش العراقي في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة كركوك.



وأضافت أن جنديا رابعا اختطفته عناصر التنظيم الإرهابي.



جاء ذلك الهجوم متزامنا بشكل غريب مع بيان الخارجية الأمريكية الذي يندد بطلب البرلمان العراقي القوات الأمريكية بالانسحاب، بدعوى استمرار خطر داعش. حيث أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا ردت فيه على دعوة البرلمان العراقي القوات الأمريكية إلى الانسحاب.



وقال بيان الخارجية الأمريكية: "نشعر بخيبة أمل من دعوة البرلمان العراقي إلى انسحاب القوات الأجنبية".



وأضاف:"واشنطن تحض بقوة القادة العراقيين على أخذ العلاقة الأمنية والاقتصادية بعين الاعتبار، كما تحض القادة العراقيين على الأخذ بعين الاعتبار وجود التحالف بقيادتها لدحر داعش".



وتابع البيان:"نعتقد أن مواصلة قتال داعش مصلحة مشتركة لواشنطن والعراق".



وجاء تحرك البرلمان العراقي في أعقاب الضربات الجوية الأخيرة التي شنتها القوات الأمريكية، والتي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، وأبو مهدي المهندس نائب قائد قوات الحشد الشعبي.



