حظك اليوم وتوقعات الابراج الاثنين 6/1/2020 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى



كثيرون يتابعون الأبراج والفلك، لمعرفة حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الاثنين 6- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطّلاع عليه، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم حظك اليوم الاثنين 6- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.



الحمل

من21/3 إلى 20/4



اجتماعيا وعاطفيا: المريخ في منزل الحظ يمنحك حماسا وطاقة وإشراقة ويساعدك ذلك على الخروج من أي مأزق.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تعمل بخشونة وتدرس جيدا كي تحقق مكسبا ونجاحا..





الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا واجتماعيا: روح الفكاهة ويقظتك الذهنية يساعدانك اليوم على التعامل مع المستجدات.

عاطفيا: القمر في برجك يجعلك تعتمد أسلوبا مؤثرا وتبدو فاتنا ومقنعا للجنس الآخر.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحمي نفسك من العيون ومن المتربصين.

مهنيا وصحيا: تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن كل ما يثير أعصابك.. واليوم مناسب للعناية بنفسك وبصحتك.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا: رغم الضغوط.. تتمتع اليوم باليقظة الذهنية وتساعدك الأفلاك على إصابة أهدافك.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات سعيدة تجمعك بالأحباب والصحبة الحلوة.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وقد يجعلك ذلك مشتتا ومع ذلك المريخ داعم وقد يساعدك أن تستغل الفرص المتاحة.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في مواجهة برجك وقد تميل للتشدد والعصبية.. ينصحك الفلك ألا تبدد طاقتك في انفعالات لا طائل من ورائها.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم ملهما وتلعب الصدفة دورا في حياتك.

اجتماعيا وعاطفيا: التناغم الفلكي يدفعك للاهتمام بشخص في محنة وتقدم له يد العون.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا واجتماعيا: تتحرر من بعض القيود وتتجه إليك الأنظار وتستمتع بصحبة الأحباب.

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يتحسن تدريجيا ويمنحك اليوم فرصة أفضل وأفكارا مبتكرة لتنمية أموالك.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا: اليوم يزداد ميلك للعناد والمقاومة.. اصبر وتعامل بهدوء.

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يجعلك مشوشا وقد تنتابك هواجس عليك أن تتأكد من صحتها.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تمنحك القدرة على التأثير في الجنس الآخر ويمكنك استدراك أي خطأ أو تقصير.

مهنيا: القمر في منزل العمل يشحذ إصرارك ويشغلك الإنجاز وتعمل بكل ما تملك من طاقة.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك كل الطاقة وقد يعدك ذلك بأجواء هادئة وتتألق مواهبك.

عاطفيا: القمر ما زال في منزل الحب ويجعلك ذلك تبدو أجمل خاصة عندما تظهر مشاعرك الجميلة.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا وعائليا: قد تواجه اليوم بعض الخلافات العاطفية أو العائلية وعليك أن تقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.

مهنيا واجتماعيا: تميل لعدم التساهل والفلك ينصحك بالصبر والتسامح ولا تتسرع في غضبك عند أول معارضة فكرية.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يمنحك كل اللباقة والدبلوماسية ويساعدك ذلك على حل مواقف دقيقة.

مهنيا: تتمتع بخيال خصب يحقق لك فائدة وتهتم اليوم بالمناقشات والحوارات التي توسع مداركك.

