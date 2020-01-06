حظك اليوم وتوقعات الابراج الاثنين 6/1/2020 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

كثيرون يتابعون الأبراج والفلك، لمعرفة حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الاثنين 6- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطّلاع عليه، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.
وفيما يلي نقدم حظك اليوم الاثنين 6- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
اجتماعيا وعاطفيا: المريخ في منزل الحظ يمنحك حماسا وطاقة وإشراقة ويساعدك ذلك على الخروج من أي مأزق.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تعمل بخشونة وتدرس جيدا كي تحقق مكسبا ونجاحا..
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا: روح الفكاهة ويقظتك الذهنية يساعدانك اليوم على التعامل مع المستجدات.
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك تعتمد أسلوبا مؤثرا وتبدو فاتنا ومقنعا للجنس الآخر.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحمي نفسك من العيون ومن المتربصين.
مهنيا وصحيا: تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن كل ما يثير أعصابك.. واليوم مناسب للعناية بنفسك وبصحتك.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا: رغم الضغوط.. تتمتع اليوم باليقظة الذهنية وتساعدك الأفلاك على إصابة أهدافك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات سعيدة تجمعك بالأحباب والصحبة الحلوة.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وقد يجعلك ذلك مشتتا ومع ذلك المريخ داعم وقد يساعدك أن تستغل الفرص المتاحة.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في مواجهة برجك وقد تميل للتشدد والعصبية.. ينصحك الفلك ألا تبدد طاقتك في انفعالات لا طائل من ورائها.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم ملهما وتلعب الصدفة دورا في حياتك.
اجتماعيا وعاطفيا: التناغم الفلكي يدفعك للاهتمام بشخص في محنة وتقدم له يد العون.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا واجتماعيا: تتحرر من بعض القيود وتتجه إليك الأنظار وتستمتع بصحبة الأحباب.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يتحسن تدريجيا ويمنحك اليوم فرصة أفضل وأفكارا مبتكرة لتنمية أموالك.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: اليوم يزداد ميلك للعناد والمقاومة.. اصبر وتعامل بهدوء.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يجعلك مشوشا وقد تنتابك هواجس عليك أن تتأكد من صحتها.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تمنحك القدرة على التأثير في الجنس الآخر ويمكنك استدراك أي خطأ أو تقصير.
مهنيا: القمر في منزل العمل يشحذ إصرارك ويشغلك الإنجاز وتعمل بكل ما تملك من طاقة.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك كل الطاقة وقد يعدك ذلك بأجواء هادئة وتتألق مواهبك.
عاطفيا: القمر ما زال في منزل الحب ويجعلك ذلك تبدو أجمل خاصة عندما تظهر مشاعرك الجميلة.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وعائليا: قد تواجه اليوم بعض الخلافات العاطفية أو العائلية وعليك أن تقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.
مهنيا واجتماعيا: تميل لعدم التساهل والفلك ينصحك بالصبر والتسامح ولا تتسرع في غضبك عند أول معارضة فكرية.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يمنحك كل اللباقة والدبلوماسية ويساعدك ذلك على حل مواقف دقيقة.
مهنيا: تتمتع بخيال خصب يحقق لك فائدة وتهتم اليوم بالمناقشات والحوارات التي توسع مداركك.