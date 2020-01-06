فى أسرع وقت.. حيل سريعة لحرق الدهون بأقل مجهود

حرق دهون البطن فى الشتاء أمر ليس سهلا خاصة مع الحاجة إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية لتدفئة ومنحك الطاقة فى الشتاء إليك مشروبات سريعه لحرق الدهون يقدمها موقع برايت سايد:



مشروب فصوص الثوم

المكونات:

5 فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة كبيرة عصير الليمون.

كوب ماء مغلي.



طريقة التحضير والاستخدام:

تفرم فصوص الثوم إلى قطع صغيرة وتوضع في الماء الساخن وتترك 10 دقائق ويصفى الثوم من الماء ويضاف إلى الماء العسل والليمون ويشرب يوميًا قبل الإفطار



مشروب الكمون والليمون

المقادير:

كوب ماء..

ملعقة كبيرة كمون مطحون..

عصير نصف ليمونة..



الطريقة:

يتم غلي الماء مع الكمون ويغطى ويترك خمس دقايق ويصفى ماء الكمون ويوضع في كوب ويضاف إلى الكوب عصير الليمون ويحركان مع بعضهما.



مشروب التفاح والشوفان



مكونات المشروب

2 حبة من التفاح الأخضر

125 جرامًا من الشوفان

ليمونة

1\2 لتر من الماء النقي



طريقة تحضير المشروب:

تخلط كافة المكونات داخل الخلاط ويتم مزجهم جيدا ويتم تناولي هذا المشروب مرة يوميا لمدة أسبوع وستلاحظين الفرق.