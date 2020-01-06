مسئول إيراني يعلن موعد الثأر لمقتل قاسم سليماني

أعلن أمير موسوي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في طهران، والملحق الثقافي في سفارة إيران بالجزائر، أن النظام الإيراني قرر الانتقام لدماء قاسم سليماني، عقب إتمام الدفن يوم الثلاثاء المقبل.



وقال موسوي في تصريحات إلى صحيفة القبس الكويتية: "بعد إنهاء مراسم تشييع الجنرال سليماني الثلاثاء المقبل ستكون الأمور مؤاتية للثأر، وقد وضعت الخطط وصدرت الأوامر الى الجيش والحرس الثوري والقوات البحرية والبرية والجوية، بالإضافة الى القوة الصاروخية، وكل هذه القوى على أهبة الاستعداد وتنتظر ساعة الصفر لأخذ الثأر".



وأضاف موسوي: "قائمة الأهداف قد حددت، وهي تشمل مواقع وأهدافا لشخصيات وقيادات عسكرية اميركية، وأميركا هي التي شرعنت هكذا تصرفات من خلال اغتيال اللواء سليماني في العراق، والعين بالعين والسن بالسن".



وتابع موسوي: "إيران ستختار الردع المناسب، الذي أعتقد أنه سيكون على مراحل، الردع الأكبر يبدأ أولًا، واذا التزمت الادارة الاميركية الهدوء فربما ينتهي الأمر، ولكن إذا ما تمادت وردت فالرد التالي سيكون أقوى".



من المقرر دفن قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، يوم الثلاثاء في مدينة كرمان، وذلك عقب الانتهاء من مراسم تشييع الجثمان.