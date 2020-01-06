مشاهير من بلدنا| فؤاد باشا سراج الدين ابن كفر الشيخ.. زعيم وفدي تولي 5 حقائب وزارية

يُعد محمد فؤاد باشا سراج الدين، ابن قرية الجرايدة بمركز بيلا، واحدًا من أبرز أعلام محافظة كفر الشيخ، فهو سياسي مخضرم، ينتمي في أصوله لعائلة سراج الدين وهي عائلة مصرية وفدية، ترك برحيله بصمة كبيرة في ذاكرة وتاريخ الحياة السياسية المصرية، فقد ولد في 2 نوفمبر 1911م، وتوفي في 9 أغسطس 2000م، عن عمر يناهز 88 عامًا.



بدأ فؤاد باشا سراج الدين، حياته، وكيلا للنائب العام ومحاميًا في الفترة من 1930م ـ 1935م، وانضم للهيئة الوفدية عام 1935 والهيئة البرلمانية في عام 1936 وأصبح عضوا في الوفد المصري عام 1946 ثم سكرتيرًا عامًا للوفد عام 1949، وكان من الشخصيات الوفدية المؤثرة.



تولى سراج الدين، عدة حقائب وزارية، حيث عُين وزيرًا للزراعة في 31 مارس سنة 1942م، ووزيرًا للشئون الاجتماعية ثم وزيرًا للداخلية في يوليو سنة 1942م، وأصبح زعيمًا للمعارضة الوفدية في مجلس الشيوخ 1946م، وعُين وزيرًا للمواصلات في يوليو سنة 1949م في وزارة حسين سرى الائتلافية التي مهدت لانتخابات عام 1950.



واختتم فؤاد باشا سراج الدين، عمله كوزير بتوليه منصب وزير الداخلية في 12 يناير سنة 1950م، وفي نوفمبر من نفس السنة أضيفت عليه وزارة المالية، وعاد حزب الوفد للحياة السياسية 1978م، وأصبح رئيسًا له حتى 9 أغسطس 2000 حيث توفاه الله.



وكان سراج الدين - رحمه الله- معارضًا شرسًا له آرائه وقناعاته، التي تعرض بسببها إلى الاعتقال، حيث اعتقل في مارس 1952 في وزارة نجيب الهلالي وأفرج عنه في 4 يوليو سنة 1952، كما اعتقل في سبتمبر 1981 من ضمن اعتقالات سبتمبر، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.



تولى سراج الدين، منصب وكيل النادي الأهلي في الأربعينيات وأصدر قوانين العمال عام 1943 وقانون النقابات العمالية وقانون عقد العمل الفردي ـ وقانون الضمان الاجتماعي قانون انصاف الموظفين، وأصدر قانون تنظيم هيئات الشرطة، و"قانون الكسب غير المشروع"، فرض الضرائب التصاعدية علي كبار ملاك الأراضي الزراعية عندما كان وزيرًا للمالية سنة 1950.

