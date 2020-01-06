عمال الصرف يعثرون على أحجار ونقوش أثرية بقرية دنديط فى ميت غمر

عثر عدد من عمال الصرف الصحى على عدد من الأحجار عليها نقوش فرعونية أثناء أعمال حفر مشروع الصرف الصحى بقرية دنديط بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية .



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من عمال الصرف الصحى القائمين على حفر مشروع الصرف الصحى بقرية دنديط بمركز ميت غمر بعثورهم على أحجار عليها نقوش فرعونية .



وانتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحفر بجوار مقابر القرية بعمق ٤ متر ووجود أحجار كبيرة عليها نقوش فرعونية يشتبه فى أثريتها.



وتم إيقاف أعمال الحفر ووضع حراسة أمنية على المكان وإخطار منطقة آثار الدقهلية لفحص الأحجار واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 335 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة ميت غمر وأخطرت النيابة العامة.

