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حوادث

تحرير 2891 محضر مخالفة في حملات تموينية على الأسواق بالشرقية

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكدت فايزة عبدالرحمن وكيل أول وزارة تموين الشرقية انه تم تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية، بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجاري.

وقالت وكيل أول وزارة تموين الشرقية، في بيان، إن الإدارات التموينية المختلفة خلال شهر ديسمبر الماضى شنت حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن تحرير 2891 محضرًا متنوعًا منها تحرير (2011) محضرًا للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما تحرر 880 محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للأستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص كما تم ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر منها 4 اطنان و250 كيلو دقيق بلدى مدعم 82% و10 اطنان ذرة صفراء و2 طن دقيق 72% و16 طنا و500 كيلو سكر و500 كرتونة شيبسى و518 كيلو لحوما ودواجن و500 كيلو ملح سياحات و528 عبوة زيت و75 كيلو لبن بودرة و75 كيلو شوكولاته و320 كيلو شيش دجاج و20 برطمان عسل نحل و40 شيكارة نشا كما تم ضبط سلع غير غذائية منها 145 اسطوانة بوتاجاز و2 طن اسمنت و32 شيكارة اعلاف و60 كرتونة منظفات و40 شيكارة مواد عازلة و50 كيلو كيماوى و400 حامل اوان.

وأشارت "عبد الرحمن" الي انه تواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.
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