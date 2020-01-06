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رياضة

حسن شحاتة مدربًا | تفاصيل مباراة نجوم العالم بـ سفح الأهرامات اليوم

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:20 ص
الأهرامات
الأهرامات
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عمرو الحلوانى
تنطلق المباراة الاستعراضية لاساطير كرة القدم في العالم في الثانية والنصف اليوم الاثنين بسفح الأهرامات بحضور عدد من المسئولين ورؤساء اتحادات كرة القدم بالدول الإفريقية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويضم الفريق الفريق الأول عددًا من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم حسن شحانه كمدرب، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، احمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر.

والفريق الثاني يضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، احمد حسام ميدو، اوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

تأتي المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، غدا الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، وضمت كلًا من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب افضل لاعب داخل إفريقيا.

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