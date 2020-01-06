هل التبرع بالدم يحرم الزواج كالرضاعة ؟

هل التبرع بالدم يحرم الزواج كالرضاع ؟ سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تقول صاحبته "هل تبرعي بالدم لأحد جيراني الشباب يحرمه من الزواج بي، كتحريم الزواج من الرضاعة؟



وأجاب الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، أن التحريم من الرضاعة هو أمر إلهي متعلق بأمر إلهي وهو الزواج، أما التبرع بالدم أو نقل الدم للغير لا يحرم الزواج، فلا علاقة بين نقل الدم والتحريم.



وأشار إلى أن إلحاق الرضاعة بالنسب هو مسألة إلهية حتى قالوا "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".



وتابع: لهذه المتبرعة الثواب العظيم بسبب إنقاذه حياة شخص أخر بنقل الدم له والذي هو في أمس الحاجة إليه.



كيف يكون التحريم بالرضاع؟



كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن الذي عليه الفتوى أن التحريم بالرضاع يثبت بخمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع، وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة.



ومن يحرم على الرجل والمرأة بالرضاعة؟



وأضافت الإفتاء في فتوى لها أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب بوجهٍ عام، سواء في حق الرجل أو المرأة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» متفقٌ عليه.



سبب منع زواج الأشقاء في الرضاعة



ومن جانبه قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الذى يمنع الزواج بسبب الرضاعة، أن ترضع الفتاة على الولد من صدر واحد فى مدة الرضاع وأن تكون الرضعات خمسة متفرقات.



وأضاف عاشور، فى تصريح سابق له ، ردا على سؤال "اثنين أولاد أعمام وأرادا الزواج ولكن أم العريس أرضعت العروس ثلاث رضعات؟ أن هذا يجوز لأنها أرضعت ثلاث رضعات فقط على مذهب الشافعية، ولكن عند المالكية يحرم الزواج ولو برضعة واحدة، وإذا أرادا الخروج من الخلاف فعليهما عدم إتمام الزواج.



وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل، على مدار ثلاثة أشهر، فهل يصبح الطفل أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟



وأجابت الإفتاء فى ردها على السؤال "إذا رضع هذا الطفل من لبن زوجتك خمس مرات وهو في سن الرضاعة ولو عن طريق جهازٍ يدرُّ اللبن، فإنه يصير ابنًا لكما وأخًا لجميع أولادكما من الرضاع، ويحرم عليه الزواج من بناتك".