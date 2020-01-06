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للمرة الأولى.. المسابقة الثقافية لطلاب الجامعات والمعاهد الفنية بالتعاون مع وزارة البيئة.. ظاهرة الاحتباس الحراري والتصحر أبرز القضايا المطروحة.. ومضاعفة للجوائز هذا العام

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:52 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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تغيير موضوعات المسابقة الثقافية لتتماشى مع رؤية مصر 2030
المسابقات تناقش ظاهرة الاحتباس الحراري وأثرها على الدول والمجتمعات
اطلاق الجامعة صديقة البيئة لطلاب الجامعات والمعاهد الفنية

أولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة بالحفاظ على البيئة ونشر الوعي البيئي، حيث انطلقت المسابقة الثقافية لطلاب الجامعات والمعاهد الفنية للعام الأكاديمي 2019/2020 بالتعاون مع وزارة البيئة.

وبحسب بيان، الاثنين، قامت الإدارة العامة للدراسات والبحوث الثقافية التابعة للإدارة المركزية للتعاون الثقافي بتطوير كلي للمسابقة الثقافية التي تطرحها الإدارة كل عام، شمل التطوير تغيير موضوعات المسابقة لتتماشى مع رؤية مصر 2030، والتزام مصر بأهداف التنمية المستدامة، من خلال طرح موضوعات متعلقة بالبيئة كمساهمة من وزارة التعليم العالي في تنمية الوعي البيئي لدى طلاب الجامعات والمعاهد الفنية المصرية.

وشملت الموضوعات التي تناولتها المسابقة، مشكلات البيئة وكيفية الحفاظ عليها فتناول الموضوع الأول (ظاهرة الاحتباس الحراري وأثرها على الدول والمجتمعات)، بينما تناول الموضوع الثاني (الاتفاقيات البيئية الدولية)، والموضوع الثالث (التصحر وتدهور الأراضي)، وأما الموضوع الرابع تناول (التنوع البيولوجي في مصر).

كما شمل التطوير أيضًا طريقة التقدم للمسابقة، حيث قامت الإدارة تيسيرًا على الطلاب بإمكانية إرسال البحوث المشاركة من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.mohe-casm.edu.eg/cdcc/competitions/competitions_details.jsp

والمسابقة تُطرح لأول مرة بالتعاون مع وزارة البيئة، وتم الاتفاق على مضاعفة الجوائز المالية المخصصة للطلاب الفائزين بمساهمة من وزارة البيئة، بالإضافة إلى المكافأة المخصصة من وزارة التعليم العالي، علمًا بأن آخر موعد لتلقي الأبحاث هو الأول من أبريل عام 2020.

وفي ذلك السياق أعلنت وزارة التعليم العالي مسابقة الجامعة صديقة البيئة والتي تأتي بالتعاون مع وزارة البيئة، والتي تهدف إلى المساهمة في نشر ثقافة الاستدامة في الجامعات المصرية، وتعزيز التغيير الاجتماعي الذي تقوده الجامعات فيما يتعلق بأهداف الاستدامة، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة مصر على التزاماتها نحو القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية، والإسهام في جعل المباني الجامعية صديقة للبيئة.

وتشمل المسابقة عددًا من المعايير، وهي: مبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة، والأنظمة التعليمية، التعليم والبحث العلمي، والبنية التحتية للجامعة، والطاقة والتبدل المناخي، وإدارة المخلفات والمياه، وجودة البيئة، بالإضافة إلى معيار توافق الاستدامة مع القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية.

كما تمت مناقشة معايير المسابقة خلال جلسة المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث أكد المجلس أهمية المسابقة وارتباطها الوثيق بالتصنيف الدولي للجامعات، وأنه من المقرر إطلاقها قريبًا عقب إعداد الدليل الإرشادي لمعايير التصنيف المستدام للجامعات المصرية.
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