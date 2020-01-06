برلمانى: مصر وشعبها علي قلب رجل واحد ضد كل عدو غاشم.. صور

قال النائب محمد الغول عضو مجلس النواب، أن أبناء مصر وشعبها علي قلب رجل واحد بالتماسك والإصطفاف لحماية الوطن والزود عن أراضيه والتضحية والفداء ضد كل عدو غاشم يحاول العبث بمقدرات هذا الشعب.



جاء ذلك فى إطار مشاركته بمؤتمر القبائل والعائلات المصرية، بحضور عدد من نواب البرلمان، للتأكيد علي الدعم والمساندة للقيادة السياسية فى أتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأمن القومي المصري فى ظل التهديدات التركية بليبيا.



وأكد عضو مجلس النواب أن التاريخ يشهد بأن غزو مصر كان يأتى من البوابة الشرقية وأحيانآ الشمالية كما فى الحملة الفرنسية والإنجليزية ولأول مرة فى التاريخ الإضطرابات فى حدودها الأربعة فى آن واحد ونكاد نسمع طبول الحرب من هنا ودائمآ ما يظهر المعدن الأصيل للشعب المصرى فى الأزمات والمحن ومصر لم تكن أحوج إلى تضافر وتماسك شعبها مثل ما هى الآن.



وقال الغول:" دعونا نختلف داخل مصر ولا نختلف على حب مصر فنحن شعب يلبى نداء الوطن فى الشدائد والحروب وجاء الوقت الذى يعلن فيه أبناء مصر عن أنفسهم للعالم أجمع من خلال التماسك والإصطفاف لحماية الوطن والزود عن أراضيه والتضحية والفداء ضد كل عدو غاشم يحاول العبث بمقدرات هذا الشعب ".

