مصرع 3 سوريين وإصابة 16 آخرين فى انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

لقي 3 سوريين الجنسية مصرعهم، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بينما أصيب 16 آخرون، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشلاتين - مرسي علم، وتحديدا بالقرب من منطقة حماطة جنوب البحر الأحمر، تم نقل المصابين والجثث لمستشفي جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسي علم، بسيارات الإسعاف، وتم فتح الطريق أمام السيارات.



كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشلاتين - مرسى علم، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف من تمركزات المنتشرة علي الطريق الساحلي جنوب البحر الأحمر، وفور والوصول لموقع الحادث تبين أن مكان الحادث تحديدا في منطقة حماطة التابعة لمدينة مرسي علم وتم التعامل الفورى مع المصابين.



كما تبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص سوريي الجنسية وإصابة 16 آخرين، بينهم أطفال، تم نقلهم جميعا لمستشفي جراحات اليوم الواحد، وتم تحرير محضر بالواقعة.



فيما أكد مصدر طبى بالبحر الأحمر أنه جار التعامل مع المصابين وعمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية.