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أخبار العالم

عين مرتشي في منصب وزير.. هجوم حاد على نتنياهو

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:06 م
رئيس وزراء الاحتلال
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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دعاء أبوهشيمة
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد، عن مجموعة من التعيينات رفيعة المستوى لتولي الحقائب الوزارية التي كان يشغلها، وذلك بعد اجباره على التخلي عنها بسبب تهم الفساد الموجهة إليه.

ووفقا لـ "تايمز أوف اسرائيل"، من بين المسؤولين الذين اختارهم نتنياهو عضو الكنيست عن حزب الليكود ديفيد بيتان في منصب وزير الزراعة والتنمية الريفية، وذلك على الرغم من ملاحقته القانونية إذ أوصت الشرطة في مارس الماضي بإدانته في تهم متعددة تتعلق بالفساد؛ بما في ذلك الرشوة والاحتيال وغسل الأموال.

وقالت الشرطة إن تحقيقاتهم التي دامت على مدار عامين أسفرت عن أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى بيتان، وهو حليف رئيسي لنتنياهو، حيث قام بتلقي أموال كرشوة مقابل خدمات سياسية عندما كان يعمل عضوا في البرلمان. وكان يشغل سابقا منصب نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون.

ونقلت القناة 13 العبرية عن مصدر في حزب "الليكود" وصفته برفيع المستوى، قوله: "إن نتنياهو كان قد تعهد بتعيين بيتان في منصب وزير قبل وقت طويل من بدء التحقيقات معه (بيتان)".

ونوهت القناة، إلى أن أعضاء في حزب أزرق أبيض، قد سارعوا في مهاجمة قرار نتنياهو بتعيين بيتان قائلين: "إن نتنياهو الذي تحول إلى مُخالف للقانون وملاحَق قضائيا، قرر تعيين متهم في تلقي رشوة ليكون المسؤول عن أسعار الغذاء لنا جميعًا".

وأضافوا: "لقد أصبحت حكومة نتنياهو منظمة إجرامية هدفها الوحيد هو ضمان الحصانة لرئيسها".

وفي 12 ديسمبر 2019، أعلن رئيس وزراء الاحتلال عن نيته تقديم استقالته من كافة المناصب الوزارية التي يشغلها حتى الأول من شهر يناير، على أن يستمر في منصبه كرئيس للوزراء، في ضوء لائحة الاتهام الموجهة ضده في قضايا الفساد والاحتيال والرشوة.

وشغل نتنياهو منصب وزير الشتات ووزير الرفاه منذ أغسطس الماضي بعد إجبار الوزير حاييم كاتس على الاستقالة بعد توجيه اتهامات بالفساد إليه أيضا، بالإضافة لمنصب القائم بأعمال وزير الزراعة والتنمية الريفية.

وتنازل نتنياهو عن وزارة الدفاع لصالح نفتالي بينيت في شهر نوفمبر من عام 2019، فيما عين يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية بدلا منه في مايو 2019.
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