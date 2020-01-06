محافظ جنوب سيناء: أولوياتنا تلبية احتياجات المواطنين بشتى القطاعات

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على الاهتمام بتلبية احتياجات المواطن السيناوي في شتى القطاعات ، طبقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأضاف المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور اللواء السيد هاشم مساعد مدير إدارة المياه والعميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ، العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش ، المهندس مصطفي عبد الفتاح، رئيس قطاع المياه بشمال سيناء ، المهندس محمد عابد،مدير عام مديرية الطرق بشمال سيناء ، المهندس عبد الصبور الراوي، استشاري شركة المياه، وعدد من القيادات وشركات المقاولات العاملة في شبكة المياه الجديدة ، أنه على جميع المسؤولين والعاملين في محافظة شمال سيناء التعاون من أجل تلبية مطالب واحتياجات المواطن السيناوي.



وشدد المحافظ علي إعادة الشيئ لأصله بعد عمليات الحفر بـ شبكة المياه الجديدة بشوارع مدينة العريش بصورة عاجلة، لسهولة السيولة المرورية وتحرك المواطنين..مؤكدًا علي رصف الشوارع في مختلف أحياء وتجمعات مدينة العريش.



من جانبه أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه تم التعاقد على إنشاء شبكة المياه في مدينة العريش بطول 520 كيلو مترا، وأن ما تم تنفيذه حتي اللحظة يبلغ 694 كيلو مترا ، بزيادة تبلغ 174 كيلو مترا عن المتعاقد عليه.



أشار الغندور إلي تشكيل لجنة لحصر أطوال شبكة المياه في منطقة المساعيد، تمهيدًا لرصف الشوارع التي تمت عمليات الحفر بها، برئاسة مدير الإدارة الهندسية في مجلس مدينة العريش وعضوية ممثلين عن الإدارة الهندسية بالمجلس وشركة المياه ومقاول المنطقة والمكتب الاستشاري، على أن تقوم اللجنة بعمليات الحصر يومي الأربعاء والخميس المقبلين.