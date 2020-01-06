شاهد.. 1102 موظف بالشهر العقارى يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

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جدير بالذكر ان هذا الإجراء احد الحلول الناجزة التي تساهم في حل مشكلات الشهر العقارى، اذ حرص وزير العدل فور توليه الوزارة على سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 بنقل عدد 1102 موظف من جهات عملهم الاصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وقد استجاب رئيس مجلس الوزراء وأصدر تعليماته الفورية بسرعة تنفيذ القرار المذكور ومتابعة ذلك من قبل مجلس الوزراء ليساهم هذا القرار فى سرعة حل مشكلة التكدس بمكاتب التوثيق.

أدى صباح اليوم الإثنين 1102 موظف تم نقلهم للعمل بالشهر العقارى اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام الوزارة.و القى وزير العدل كلمة وجه فيها التهنئة للحضور وأوضح خلالها أن الوزارة ستعقد عدة دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات المطلوبة فى مجال عملهم الجديد نظريا وعمليا، وعليهم أن يتخذوا القسم الذى ادوه اليوم دستورًا في عملهم، كما أكد على مبدأ الثواب والعقاب فمن اجتهد وابتكر والتزم بواجبات وظيفته سيتم تقديره وإثابته، في حين سيتم معاقبة من يهمل او يقصر او يتعمد المخالفة في عمله، واختتم كلمته بتمنياته لهم بالسداد والتوفيق في عملهم الجديد.