AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد.. 1102 موظف بالشهر العقارى يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:24 م
وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عمر مروان
Advertisements
عمرو خليفة و جودت عيد
أدى صباح اليوم الإثنين 1102 موظف تم نقلهم للعمل بالشهر العقارى اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام الوزارة.

و القى وزير العدل كلمة وجه فيها التهنئة للحضور وأوضح خلالها أن الوزارة ستعقد عدة دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات المطلوبة فى مجال عملهم الجديد نظريا وعمليا، وعليهم أن يتخذوا القسم الذى ادوه اليوم دستورًا في عملهم، كما أكد على مبدأ الثواب والعقاب فمن اجتهد وابتكر والتزم بواجبات وظيفته سيتم تقديره وإثابته، في حين سيتم معاقبة من يهمل او يقصر او يتعمد المخالفة في عمله، واختتم كلمته بتمنياته لهم بالسداد والتوفيق في عملهم الجديد.

اقرأ ايضا| تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في داعش الصعيد لـ3 فبراير

جدير بالذكر ان هذا الإجراء احد الحلول الناجزة التي تساهم في حل مشكلات الشهر العقارى، اذ حرص وزير العدل فور توليه الوزارة على سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 بنقل عدد 1102 موظف من جهات عملهم الاصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وقد استجاب رئيس مجلس الوزراء وأصدر تعليماته الفورية بسرعة تنفيذ القرار المذكور ومتابعة ذلك من قبل مجلس الوزراء ليساهم هذا القرار فى سرعة حل مشكلة التكدس بمكاتب التوثيق.
شاهد.. 1102 موظف بالشهر العقارى يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
شاهد.. 1102 موظف بالشهر العقارى يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
شاهد.. 1102 موظف بالشهر العقارى يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
شاهد.. 1102 موظف بالشهر العقارى يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشريعية البرلمان تكشف سبب تهديد علي عبد العال بـ استجواب وزير العدل

ثورة برلمانية ضد الشهر العقاري.. عبد العال يمهل الحكومة 15 يوما لفصلها عن وزارة العدل.. ومحلية النواب: المواطن يواجه الابتزاز.. وبرلماني يطالب الحكومة بتعيين الشباب لحل الأزمة

الحكومة: مباراة استعراضية لكبار نجوم العالم في كرة القدم تحت سفح الهرم

رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ قرار نقل الموظفين إلى مصلحة الشهر العقاري

لـ سد العجز | رئيس الوزراء: مهلة 48 ساعة لنقل موظفين إلى مصلحة الشهر العقاري.. مستند

بشري سارة.. الشهر العقاري: فترة عمل ثانية لـ 3 ساعات تبدأ من الرابعة والنصف عصرا

ترشيحاتنا

أبرزهن أصالة والأخرى إعلامية شهيرة| تعرف على زيجات طارق العريان

حسن شحاتة مدربًا | تفاصيل مباراة نجوم العالم بـ سفح الأهرامات اليوم

وش السعد.. تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا

قائد في الحرس الثوري بعد مقتل قاسم سليماني: رأس ترامب لا يكفينا.. وهذا ما نريده

شاهد| وداع شعبى حاشد لـ قاسم سليمانى خلال تشييع جثمانه

رامي رضوان يثير جدلًا على إنستجرام ..وأحمد زاهر: انت مافيا من إيطاليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. طاجن جمبري على الطريقة المغربية

هاف بوت وهوت شورت.. نوال الزغبي تتحدى الشتاء بإطلالة جديدة

فى جولدن جلوب | ألوان مبهجة تسيطر على فساتين النجمات| وممثل شهير يخطف الأنظار بالريش