AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أزمة فى الإسماعيلى قبل مواجهة بيراميدز بالدوري

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:37 م
فريق الإسماعيلى
فريق الإسماعيلى
Advertisements
عمرو الحلوانى
تسبب النامبيى شيلونجو مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى فى أزمة كبيرة داخل الفريق قبل مواجهة بيراميدز المقرر إقامتها غدا " الثلاثاء " فى إطار لقاءات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

اعترض شيلونجو على قرار الجهاز الفنى بشأن استبعاده المتتالي من المشاركة مع الفريق وهو ما أدى إلى صدور فرمان من أدهم السلحدار باستبعاد اللاعب من المشاركة فى مباراة الغد أمام بيراميدز مع دراسة توقيع عقوبة مالية عليه نتيجة عدم التزامه بالقرارات الصادرة من قبل الجهاز الفنى .

ويعتمد الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار فى الوقت الحالى على محمد الشامى فى مركز قلب الهجوم بجانب الغينى بيتيكى .

وكان شيلونجو أحد الأعمدة الرئيسية فى تشكيل الإسماعيلى خلال قيادة الصربي ميودراج إلا انi بعد رحيل المدير الفنى الأجنبى عن الفريق أصبح اللاعب خارج حسابات السلحدار بشكل كبير وهو ما أدى إلى انفعال اللاعب ودخوله فى أزمة مع الجهاز الفنى الحالى للدراويش.
Advertisements

ترشيحاتنا

زوجها محتجز في هذا المكان| نانسي عجرم مطلوبة في بيروت

شاهد.. لحظة سقوط سيارة مسرعة في المحيط الهادي

فيديو جديد .. منى فاروق توجه رسالة إلى جمهورها من دبي

5 حالات لزيادة المعاش فى قانون المعاشات الجديد .. تعرف عليها

عروس ترفض السماح لشقيقة العريس بحضور حفل الزفاف

من هو يوسف أفندي سبب دخول اليوسفي إلى مصر.. ولماذا سُميت بـ فاكهة طوسون باشا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. طاجن جمبري على الطريقة المغربية

هاف بوت وهوت شورت.. نوال الزغبي تتحدى الشتاء بإطلالة جديدة

فى جولدن جلوب | ألوان مبهجة تسيطر على فساتين النجمات| وممثل شهير يخطف الأنظار بالريش