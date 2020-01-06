أزمة فى الإسماعيلى قبل مواجهة بيراميدز بالدوري

تسبب النامبيى شيلونجو مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى فى أزمة كبيرة داخل الفريق قبل مواجهة بيراميدز المقرر إقامتها غدا " الثلاثاء " فى إطار لقاءات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.



اعترض شيلونجو على قرار الجهاز الفنى بشأن استبعاده المتتالي من المشاركة مع الفريق وهو ما أدى إلى صدور فرمان من أدهم السلحدار باستبعاد اللاعب من المشاركة فى مباراة الغد أمام بيراميدز مع دراسة توقيع عقوبة مالية عليه نتيجة عدم التزامه بالقرارات الصادرة من قبل الجهاز الفنى .



ويعتمد الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار فى الوقت الحالى على محمد الشامى فى مركز قلب الهجوم بجانب الغينى بيتيكى .



وكان شيلونجو أحد الأعمدة الرئيسية فى تشكيل الإسماعيلى خلال قيادة الصربي ميودراج إلا انi بعد رحيل المدير الفنى الأجنبى عن الفريق أصبح اللاعب خارج حسابات السلحدار بشكل كبير وهو ما أدى إلى انفعال اللاعب ودخوله فى أزمة مع الجهاز الفنى الحالى للدراويش.