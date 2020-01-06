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اقتصاد

غدا.. إجازة بالبنوك بأوامر البنك المركزي

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:47 م
صدى البلد
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محمد يحيي
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، عن تعطيل العمل بالبنوك غدا الثلاثاء بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

ونوه البنك المركزي في بيان له اليوم،إلى أنه من المقرر استئناف العمل بالبنوك بعد غد الأربعاء .

يشار إلى أن البنك المركزي المصري سبق له تعطيل العمل بالبنوك خلال الثلاثاء الماضي نظرا لنهاية السنة المالية بالبنوك وإجراء عمليات إغلاق الميزانيات الخاصة بها.
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