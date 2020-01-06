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مرأة

هتحسن مزاجك.. دراسة غريبة: وضع صبارة على مكتبك يجعلك أكثر هدوئا

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:16 م
صدى البلد
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رشا عوني
كشف بحث ياباني حديث، أن وضع شجرة من الصبار على المكتب في العمل، والتحديق بها يمكن أن يجعل الشخص هادئًا ويجعل العمل أقل إرهاقًا.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، درس خبراء يابانيون علاقة الصبار بتحسين الحالة المزاجية في العمل، حيث أكدوا أن النظر للطبيعة معروف بتحسين الرفاهية العامة.

وخلال البحث، تم إعطاء عمال المكاتب ، زهريات صغيرة بها بونساي أو صبار أو كوكيداما ، لمدة أربعة أسابيع ، وطُلب منهم الاهتمام بها.

وتمت مقارنة كل من مستوى القلق اليومي ومعدل ضربات القلب قبل وبعد التجربة.

أظهرت النتائج أن مستويات التوتر انخفضت بشكل كبير بين الذين اهتموا بالصبار أو النبات على مكتبهم.
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