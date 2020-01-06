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بـ جاكيت مفتوح .. نيللى كريم فى إطلالة شتوية جريئة.. شاهد

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة شتوية جريئة.

وأثارت الفنانة نيللى كريم الجدل حول اخر ظهور لها بإطلالة مثيرة مرتدية، جاكيت مكشوف البطن والصدر باللون الأوف وايت، وبنطلون شتوى كروهات باللون الأبيض مع الأسود، وزوج من قفاذ اليد باللون الأحمر، ونظارة شمس استايل السبعينيات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على ترك شعرها على جانب واحد، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج وأحمر الشفاه باللون الأحمر الغامق.

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