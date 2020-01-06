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أخبار العالم

تصعيد وشيك للعنف في ليبيا.. والاتحاد الأوروبي يحذر

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:38 م
وزير خارجية الاتحاد
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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أ ش أ
دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إلى حل سياسي في ليبيا، محذرًا من تصعيد وشيك للعنف حول طرابلس.

وقال بوريل في بيان أوردته قناة "فرانس 24" الإخبارية، إن الأحداث الأخيرة في ليبيا، تشير إلى أن تصعيد العنف حول طرابلس يمكن أن يكون وشيكًا، مضيفا أن "اليوم أصبح العمل الحقيقي على حل سياسي للأزمة في ليبيا ملحًا أكثر من أي وقت مضى".

ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي كل الأطراف إلى المضي في مسار سياسي برعاية الأمم المتحدة.

يشار إلى أن المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل أكدت اليوم ضرورة التعجيل بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية والوقف الفوري للنزاع المسلح ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية، خلال مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
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