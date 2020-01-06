رئيس جامعة الزقازيق يستقبل نائب محافظ الشرقية لبحث التعاون في خدمة المجتمع

استقبل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية لبحث سبل التعاون المتبادل بين الجامعة والمحافظة في مجال خدمة المجتمع ووضع خطط وبرامج حقيقية لتنمية قدرات ومهارات الشباب من أبناء المحافظة واستغلال طاقاتهم بصورة إيجابية وهادفة.



وحضر المقابلة الدكتورة نهلة الجمال المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات.



وأعرب عثمان شعلان، خلال اللقاء، عن سعادته بتولي ابن من أبناء جامعة الزقازيق هذا المنصب المهم كأحد الكوادر الشبابية ذات الكفاءات والمهارات المتميزة التي حرصت الدولة على توليهم للمناصب القيادية وضخ دماء وأفكار جديدة تساعد علي تنفيذ استراتيجية ورؤية مصر 2030، مؤكدا أن الشباب هم قاطرة المستقبل نحو آفاق التنمية المستدامة.



من جانبه تقدم "عبد المعطي" بالشكر لرئيس الجامعة مثمنا الجهود المخلصة والإسهامات المتميزة التي تبذلها جامعة الزقازيق من أجل خدمة المجتمع والشباب فهي بيت العلم والخبرة والداعم الرئيسي لمختلف المشروعات والخطط التنموية التي تنفذها المحافظة بمختلف القطاعات لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة.



يذكر أن نائب المحافظ يعمل مدرسا بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق، ومن خريجي البرنامج الرئاسى لتأهيل للشباب.