AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل نائب محافظ الشرقية لبحث التعاون في خدمة المجتمع

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:25 م
رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق يستقبل نائب محافظ الشرقية لبحث سبل التعا
Advertisements
محمد الطحاوي
استقبل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية لبحث سبل التعاون المتبادل بين الجامعة والمحافظة في مجال خدمة المجتمع ووضع خطط وبرامج حقيقية لتنمية قدرات ومهارات الشباب من أبناء المحافظة واستغلال طاقاتهم بصورة إيجابية وهادفة.

وحضر المقابلة الدكتورة نهلة الجمال المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

وأعرب عثمان شعلان، خلال اللقاء، عن سعادته بتولي ابن من أبناء جامعة الزقازيق هذا المنصب المهم كأحد الكوادر الشبابية ذات الكفاءات والمهارات المتميزة التي حرصت الدولة على توليهم للمناصب القيادية وضخ دماء وأفكار جديدة تساعد علي تنفيذ استراتيجية ورؤية مصر 2030، مؤكدا أن الشباب هم قاطرة المستقبل نحو آفاق التنمية المستدامة.

من جانبه تقدم "عبد المعطي" بالشكر لرئيس الجامعة مثمنا الجهود المخلصة والإسهامات المتميزة التي تبذلها جامعة الزقازيق من أجل خدمة المجتمع والشباب فهي بيت العلم والخبرة والداعم الرئيسي لمختلف المشروعات والخطط التنموية التي تنفذها المحافظة بمختلف القطاعات لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة.

يذكر أن نائب المحافظ يعمل مدرسا بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق، ومن خريجي البرنامج الرئاسى لتأهيل للشباب.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد إعلان صفاء سلطان استئصال الرحم .. 6 أعراض تصيبك وهذه الأطعمة تحميك

تعرف على إجمالي عدد السيارات الملاكي في مصر

هكذا احتفل زوج جنات بعيد ميلادها

أحمد المسماري يكشف تفاصيل السيطرة على مدينة سرت.. شاهد

الحل السلمي بات ملحا.. الاتحاد الأوروبي يحذر من تصعيد وشيك في ليبيا

تهديد تركي سام وغير قانوني.. لماذا يُغضب أردوغان السعودية والإمارات؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة أمريكية وبطاطس شيبس

بعد إعلان صفاء سلطان استئصال الرحم .. 6 أعراض تصيبك وهذه الأطعمة تحميك

بعد تغيير شكل Adele .. أسباب ترهل الجسم بعد الريجيم وطرق علاجه