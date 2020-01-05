AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد لجان امتحانات كلية التربية الرياضية بنين

الأحد 05/يناير/2020 - 03:45 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
تفقد الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق اليوم لجان الإمتحانات بكلية التربية الرياضية بنين للإطمئنان علي انتظام أعمال الامتحانات، حيث يؤدي 600 طالب بالفرقة الثالثة امتحان مادة القياس والتقويم، مثنيًا على النظام والهدوء والالتزام داخل اللجان.

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب الوافدين بالكلية وهنأهم بالعام الجديد متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، وقام بجولة داخل الكلية تفقد خلالها قاعة المناقشات الجديدة وحديقة الكلية .

من جانبه أكد الدكتور مجدي الحسيني عميد الكلية أن الامتحانات بدأت في 24 ديسمبر 2019 وتستمر حتى 23 يناير 2020 ويسودها جو من الهدوء والانتظام والإلتزام من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وتسير أعمال الكنترولات بانتظام خاصة وأن جميع الامتحانات يتم تصحيحها إلكترونيا بنسبة 100% بجميع الفرق .
Advertisements

ترشيحاتنا

دافع عن بيته .. محامي زوج نانسي عجرم يكشف موقفه القانوني بعد قرار حبسه

بعد غد.. البورصة والبنوك عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

طقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر: غدا أمطار ورياح تصل لحد العاصفة

حسام حسن خارج الحسابات.. 5 أساطير مصرية فى حفل أفضل لاعب إفريقي 2019

أول تعليق من مدير أعمال نانسى عجرم بعد اقتحام منزلها وقتل السارق

صفعة لـ أردوغان.. نائبة تركية أمام البرلمان: النظام اختلق أكذوبة الحدود مع ليبيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاب مدرسة بالإسكندرية يدخلون لجان الامتحانات بـ نصف نقل بسبب مياه الأمطار والتعليم ترد.. صور وفيديو

بعد اقتحام منزل نانسي عجرم وإصابتها.. 8 إجراءات للحماية من السرقة

طفلة عمرها 12 عامًا تنقذ شقيقها بعد تعرضه لمحاولة اختطاف.. شاهد