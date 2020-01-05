رئيس جامعة الزقازيق يتفقد لجان امتحانات كلية التربية الرياضية بنين

تفقد الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق اليوم لجان الإمتحانات بكلية التربية الرياضية بنين للإطمئنان علي انتظام أعمال الامتحانات، حيث يؤدي 600 طالب بالفرقة الثالثة امتحان مادة القياس والتقويم، مثنيًا على النظام والهدوء والالتزام داخل اللجان.



ورحب رئيس الجامعة بالطلاب الوافدين بالكلية وهنأهم بالعام الجديد متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، وقام بجولة داخل الكلية تفقد خلالها قاعة المناقشات الجديدة وحديقة الكلية .



من جانبه أكد الدكتور مجدي الحسيني عميد الكلية أن الامتحانات بدأت في 24 ديسمبر 2019 وتستمر حتى 23 يناير 2020 ويسودها جو من الهدوء والانتظام والإلتزام من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وتسير أعمال الكنترولات بانتظام خاصة وأن جميع الامتحانات يتم تصحيحها إلكترونيا بنسبة 100% بجميع الفرق .