رئيس وزراء العراق يلتقي السفير الأمريكي.. ماذا دار بينهما؟

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي، الاثنين، للسفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية.



وذكر بيان لمكتب عبد المهدي أن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، بعد ظهر اليوم، السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، وجرى استعراض تطورات الأحداث ومواقف الحكومة العراقية".



وأكد عبد المهدي "ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة".



وشدد على "خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة، وأن العراق يبذل كل ما يستطيع من جهود لمنع الانزلاق لحرب مفتوحة".



وأشار عبد المهدي، إلى "السياسة الثابتة التي انتهجتها الحكومة بإقامة علاقات مع الجميع وعدم الدخول في سياسة المحاور لأن قوة الحكومة العراقية في مصلحة الجميع".



وأكد حرص العراق على أن تكون علاقاته مبنية على التعاون والاحترام المتبادل وحفظ أمنه واستقراره وسيادته الوطنية".