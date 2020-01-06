AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس وزراء العراق يلتقي السفير الأمريكي.. ماذا دار بينهما؟

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:28 م
عبد المهدي - السفير
عبد المهدي - السفير الأمريكي في العراق
Advertisements
رحيم يسري
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي، الاثنين، للسفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي أن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، بعد ظهر اليوم، السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، وجرى استعراض تطورات الأحداث ومواقف الحكومة العراقية".

وأكد عبد المهدي "ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة".

وشدد على "خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة، وأن العراق يبذل كل ما يستطيع من جهود لمنع الانزلاق لحرب مفتوحة".

وأشار عبد المهدي، إلى "السياسة الثابتة التي انتهجتها الحكومة بإقامة علاقات مع الجميع وعدم الدخول في سياسة المحاور لأن قوة الحكومة العراقية في مصلحة الجميع".

وأكد حرص العراق على أن تكون علاقاته مبنية على التعاون والاحترام المتبادل وحفظ أمنه واستقراره وسيادته الوطنية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد المهدي يتلقى اتصالا من وزير الدفاع الأمريكي عن أحداث العراق

العراق.. تحذير شديد اللهجة من عبد المهدي للمتظاهرين أمام السفارة الأمريكية

مفاجأة حول مغادرة السفير الأمريكي بالعراق لجهة غير معلومة

بعد الضربات الأمريكية.. حزب الله والحشد الشعبي ينتقمان من واشنطن باقتحام سفارتها بالعراق.. بغداد تستنكر الأمر.. استنفار أمني ومطالبة القوات بالتدخل.. وترامب يتهم إيران بالمسؤولية الكاملة

تطورات خطيرة بالعراق.. متظاهرو الحشد الشعبي يحاولون اقتحام سفارة أمريكا.. واشنطن ترسل قوات وتؤكد حماية مواطنيها.. الخارجية العراقية ترفض اقتحام السفارة.. والتيار الصدري يكشف أسباب المظاهرات

أول تحرك أمريكي ضد العراق.. وحديث مهم لعبد المهدي رئيس الحكومة

ترشيحاتنا

احتفالات في ليبيا بعد سيطرة الجيش الوطني على سرت.. فيديو

تفاصيل جديدة عن الساعات الأولى لـ هروب كارلوس غصن

ليس لصًا | مفاجأة جديدة حول الشاب السوري المقتول بـ فيلا نانسي عجرم

11.5 جنيه زيادة في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

رد صادم من ترامب على تصعيد إيران النووي

5 حالات لزيادة المعاش فى قانون المعاشات الجديد .. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة أمريكية وبطاطس شيبس

بعد إعلان صفاء سلطان استئصال الرحم .. 6 أعراض تصيبك وهذه الأطعمة تحميك

بعد تغيير شكل Adele .. أسباب ترهل الجسم بعد الريجيم وطرق علاجه