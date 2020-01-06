AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ 10 جنيهات .. وصفة طبيعية لتقشير الجلد الميت من الوجه في 3 أيام فقط

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:45 م
بـ 10 جنيهات .. وصفة
بـ 10 جنيهات .. وصفة طبيعية لتقشير الجلد الميت من الوجه
Advertisements
رضوى حسام
تتعرض كثير من السيدات لمشكلة الجلد الميت في الوجه وبعض الأجزاء الأخرى من الجسم، خاصة في فصل الشتاء تزداد مشكلة الجلد الميت خاصة في الوجه بسبب برودة الجو وتعرض البشرة للجفاف، نشر موقع " health line " وصفة طبيعية تعمل على تقشير الوجه في 3 أيام فقط .

- المكونات:-

• ملعقة من السكر البني
• ملعقة من الليمون
• ملعقة من زيت الزيتون
• ملعقة من الجلسرين السائل النقي
• ملعقتين من بودرة الأطفال
• ملعقة من زيت اللوز أو الخروع
• ملعقة من الفازلين
• ملعقتين من ماء الورد
• ملعقة من النشا
• كأس من الماء

- طريقة التحضير:-

• في البداية قومي بخلط السكر البني وزيت الزيتون والليمون جيدًا، ومن ثم دلكي وجهك بالمزيج بحركات دائرية بواسطة فرشاة نظيفة وقديمة، واتركيه لمدة 15 دقيقة

• ومن ثم قومي بمزج الفازلين والغليسرسن والنشاء وماء الورد وزيت اللوز وبوردة الأطفال جيدًا، إذا كان الخليط سميكًا قومي بإضافة الماء

• ومن ثم ادهني وجهك بالخليط واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل أن تغسليه بالماء الفاتر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصفة تخلصك من جفاف اليدين في الشتاء خلال ربع ساعة فقط

لن تصدقي.. احصلي على شفاه جذابة في دقائق بهذه الطريقة

بدون جلسات ليزر تخلص من حب الشباب.. طريقة طبيعية لعلاجه نهائيا ..ووصفة مذهلة للتخلص من كل مشاكل البشرة

بدون عملية تجميل..4 خطوات سحرية لـ تكبير وتوريد الشفايف

ترشيحاتنا

محمد صلاح يربك الحسابات| الأزمات تحاصر حفل أفضل لاعب إفريقي 2019

تعرف على القنوات الناقلة لحفل الأفضل في أفريقيا

تركيب GPS ورسوم 1000 جنيه.. شروط ترخيص المركبات فى قانون المرور الجديد

ماشية في البطال.. اعترافات مثيرة لبائعة الشاي المتهمة بقتل زوجها بمساعدة طليقها وعشيقها فى الجيزة

ملابس جريئة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل مع والدتها.. شاهد

بعد ترشيح اسمه وزيرا .. تسريب صور فاضحة لحبيب فنانة شهيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة

اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية

هنتعشى إيه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة أمريكية وبطاطس شيبس