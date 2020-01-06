بـ 10 جنيهات .. وصفة طبيعية لتقشير الجلد الميت من الوجه في 3 أيام فقط

تتعرض كثير من السيدات لمشكلة الجلد الميت في الوجه وبعض الأجزاء الأخرى من الجسم، خاصة في فصل الشتاء تزداد مشكلة الجلد الميت خاصة في الوجه بسبب برودة الجو وتعرض البشرة للجفاف، نشر موقع " health line " وصفة طبيعية تعمل على تقشير الوجه في 3 أيام فقط .



- المكونات:-



• ملعقة من السكر البني

• ملعقة من الليمون

• ملعقة من زيت الزيتون

• ملعقة من الجلسرين السائل النقي

• ملعقتين من بودرة الأطفال

• ملعقة من زيت اللوز أو الخروع

• ملعقة من الفازلين

• ملعقتين من ماء الورد

• ملعقة من النشا

• كأس من الماء



- طريقة التحضير:-



• في البداية قومي بخلط السكر البني وزيت الزيتون والليمون جيدًا، ومن ثم دلكي وجهك بالمزيج بحركات دائرية بواسطة فرشاة نظيفة وقديمة، واتركيه لمدة 15 دقيقة



• ومن ثم قومي بمزج الفازلين والغليسرسن والنشاء وماء الورد وزيت اللوز وبوردة الأطفال جيدًا، إذا كان الخليط سميكًا قومي بإضافة الماء



• ومن ثم ادهني وجهك بالخليط واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل أن تغسليه بالماء الفاتر.