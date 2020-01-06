المؤسسات الدينية تقطع الطريق على المتطرفين.. وتؤكد: تهنئة المسيحيين بأعيادهم بر وإنفاذ لوصية الرسول.. والإسلام أمرنا بالتعايش والإخاء

واستنكرت هيئة كبار العلماء بالأزهر، الأقوال التي تردد بداية كل عام ميلادي تحرم تهنئة شركاء الوطن بأعيادهم، والتي لا تستند إلى دليل منقول أو معقول وتضر بوحدة النسيج الواحد للوطن.





تهنئة الأقباط بر

وأكدت الهيئة أن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم من البر الذي نص عليه كتاب ربنا: «لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» وهي إنفاذ لوصايا رسولنا الكريم بأقباطنا: «الله الله في أقباط مصر فإن لهم رحما ونسبا "الله الله في أقباط مصر فإنكم ستظهرون عليهم فيكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله».





ووجهت رسالة للمتشددين: «لا يتصور لشريعة تجيز زواج أتباعها من الكتابيات والإنجاب منهن وتحرم تهنئة أمهات أولادهم بأعيادهن»، وأهابت بالمتصدين للإفتاء الابتعاد عن إصدار ما يضر باللحمة الوطنية ويصادم تعاليم شريعتنا الإسلامية ومقاصدها العامة، مناشدة عامة المسلمين عدم الالتفات إلى تلك الأقوال غير المنضبطة وغير المتسقة مع قواعد شريعتنا السمحة.





الإسلام دينٌ كلُّه سلامٌ

ونبه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، على أن تهنئة غير المسلمين بعيدهم جائز شرعًا، مشددًا على أن الإسلام دينٌ كلُّه سلامٌ ورحمةٌ وبرٌّ وصلة، يأمر أتباعه بالإحسان إلى الناس جميعًا.





وقال مفتى الجمهورية إن الإسلام لا ينهى المسلمين عن بر غير المسلم ووصلهم، وإهدائهم، وقبول الهدية منهم، وما إلى ذلك من أشكال البر بهم، بل يأمر بهذا كله ما لم يُظهر الآخرُ العداء، مشيرًا إلى أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- القدوةَ الحسنةَ في التطبيق؛ كان يقبل الهدايا من غير المسلمين كما ثَبَت في صحيح السنة.





وأوضح أنه من هنا فهم علماء الإسلام أن قبول هدية غير المسلم ليس فقط مستحبًّا لكونه من باب الإحسان، بل لكونه سُنَّةَ النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وعلى هذا النهج سار الصحابة الكرام والأئمة الأعلام؛ فروي شهود بعضهم أعياد غير المسلمين والأكل من الأطعمة المُعَدَّة للأكل فيها، مستحسنين لها بلا أدنى حرج، ونص الفقهاء على جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم مع مراعاة أن لا يقترن ذلك بطقوس دينية أو ممارسات تخالف ثوابت الإسلام.





لماذا يحرم المتشددون تهنئة غير المسلمين

وحذر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من أن المتشددين الذين يخرجون علينا بداية كل عام ميلادي يحرمون تهنئة شركاء الوطن بأعيادهم، والتي لا تستند إلى دليل منقول أو معقول وتضر بوحدة النسيج الواحد للوطن.





وكشف المفتي السابق عن أن هؤلاء المتشددين استعانوا في أقوالهم بما قاله ابن القيم وابن تيمية في كتبهما، مشيرًا إلى أن كلا الإمامين أقرا بعدم جواز تهنئة غير المسلمين مُتأثرين وقت ذلك بما كان يحدث من حروب وخلافات بين المسلمين والصليبيين والتتار، لافتا إلى أن الزمن تغير.





ورأى الدكتور على جمعة، أن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم تعتبر من الأمور الاجتماعية، وليست من الأمور المخالفة للعقيدة مستشهدًا بقوله تعالى: «لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ».





وبينّ المفتي السابق أن «البر» المأمورين به في الآية السابقة هو التواصل مع غير المسلمين، وأن نهنئهم بأعيادهم حتى وإن كانت مخالفة لعقيدتنا، وأن نزورهم عند مرضهم، وفعل كل شيء فيه ود ومحبة معهم.





يسر الإسلام وسماحته

ورفض مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، الفتاوى المتشددة، مؤكدًا أنه لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم وأفراحهم وتعزيتهم في أحزانهم، لافتًا إلى أن ذلك من يسر الإسلام وسماحته.



