نحتفل معا بالأعياد.. مجلس كنائس مصر: لا فرق بين مسلم ومسيحي ..فيديو

قال الأب رفيق جريش المتحدث باسم مجلس كنائس مصر ، إنه منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في مصر ونحن تعودنا على زيارته إلى أبنائه المصريين المسيحيين لتهنئتهم .





وأضاف رفيق جريش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون أى"، أن اليوم هو عيدان الأول هو عيد الميلاد المجيد والثاني هو عيد أن يلتقي الرئيس بنا، فمن المبهج أن يسعد جموع الشعب معا بهذه الاحتفالات.





وأوضح رفيق جريش، أن الأصل في مصر هو أنه لا يوجد فرق بين مسيحي ومسلم كما أننا نحتفل معا بأعيادنا وأغلب الحضور من المسلمين وهذا إن دل يدل على الوحدة المجتمعية في مصر بين المسيحيين والمسلمين.





وأكد "رفيق جريش"، ما قاله الرئيس بأنه لن يستطيع أحد أن ينتصر على مصر ما دام الشعب على قلب واحد وروح واحدة.



