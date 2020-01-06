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أخبار البلد

سفير مصر بألمانيا يشارك في قداس عيد الميلاد بالكنيسة الأرثوذكسية ببرلين

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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أ ش أ
حضر السفير المصري لدى ألمانيا خالد جلال، قداس أعياد الميلاد بالعاصمة الألمانية /برلين/ الذي ترأسه الأنبا دميان الأسقف العام للكنائس القبطية في ألمانيا، والذي حضره لفيف من أبناء الجالية المصرية؛ لتقديم التهنئة لإخوانهم المسحيين.

ونقل السفير المصري تهنئه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين الأقباط بألمانيا بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، مشددا على حرص السفارة المصرية وبعثتها الدبلوماسية على المشاركة وتقديم التهنئة والتأكيد على أن الجالية المصرية لُحمة واحدة وأن المصريين بمختلف طوائفهم شركاء في الوطن والأرض والمصير.

من جانبه .. حرص الأنبا دميان - خلال صلاة عيد الميلاد - على الدعاء لمصر أن يحفظها الله والقيادة المصرية من كل شر، داعيا المصريين في ألمانيا إلى التضافر لنصرة بلدهم والوقوف خلف القيادة السياسية.
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