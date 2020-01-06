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البابا تواضروس: حضور الرئيس احتفال عيد الميلاد المجيد فرّح جميع المصريين.. فيديو

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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محمود محسن
وجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد حضوره قداس عيد الميلاد قائلا: "أود أن أشكر الرئيس على حضوره مقدما التهنئة إلى الدولة المصرية من داخل الكاتدرائية بالعام الجديد".

وأضاف البابا تواضروس خلال كلمته التي ألقاها بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يفرحنا بحضوره ويفرح جميع المصريين.

وتابع البابا تواضروس أنه قد حضر الصلاة اليوم اللواء أحمد على، رئيس ديوان رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتلقينا اتصالا من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق.

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