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محافظات

محافظ المنيا يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد .. شاهد

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:14 م
اللواء أسامه القاضي
اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا
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ايمن رياض
قدم اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، اليوم التهنئة للأقباط ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، حيث زار المحافظ اليوم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك.

رافق محافظ المنيا في زيارته، الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، اللواء خالد شلبي، مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد، اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس الجامعة، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ، العميد محمود صبري مدير الامن الوطني ، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية، وممثلون عن الأزهر والأوقاف.

أعرب المحافظ عن خالص أمنياته بأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار على بلادنا العزيزة ، داعياَ الله عز وجل أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض ، وتأكيداَ لصلات الترابط والأخوة بين المصريين جميعًا وقال المحافظ : "إن قوة الشعب المصري في وحدته"

وأشار إلى اعتزازه بالروابط القوية، ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية، التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب.

وأكد المحافظ أن مصر ستظل دائما نسيجا مترابطا بأواصر المحبة والسلام، وأن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين سيظلون يدا واحدة ضد أي محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم.

كما زار المحافظ مطرانية ملوي وديرمواس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد ، كما سيواصل غدا الثلاثاء تقديم التهنئة لكنائس و مطرانيات شمال المحافظة .
محافظ المنيا يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد .. شاهد
محافظ المنيا يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد .. شاهد
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