كعادته.. السيسي يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. ويؤكد: محدش يقدر يعمل فينا حاجة.. والبابا تواضروس: حضور الرئيس يفرحنا

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئة الإخوة الأقباط بنفسه في عيد الميلاد المجيد، وتوجه إلى كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة.



واستقبل الأقباط الحاضرين في الكاتدرائية الرئيس السيسي بحفاوة كبيرة، مطلقين الزغاريد، قائلين:" احنا معاك ياريس، وبنحبك يا سيسي، وتحيا مصر".



ووجه الرئيس السيسي مجموعة من الرسائل الهامة خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح:



-البلد دى بلادنا كلنا ومحدش ليه زيادة أو نقص.

-طول ما إحنا مع بعض محدش يقدر يعمل فينا حاجة.

- نتعامل بشرف في زمن بلا شرف وحدش يجرجرنا هنا أو هنا.



وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، التهنئة لكل أقباط مصر، قائلا:"كل سنة وأنتم طيبين"، وسنة سعيدة علينا كلنا"، مضيفا:"استقبالكم النهاردة حاجة مشرفة ودايما إن شاء الله مع بعض".



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي،:"يجب إن إحنا نخلي بالنا من علاقتنا ببعض، مؤكدا أنه يوجه حديثه لكل الناس.. لو انتوا بتحبوا ربنا حبوا بعض أنا مش بقول الكلام ده لحد بعينه أن بقوله لينا كلنا"،"احنا البلد دى بلادنا كلنا ومحدش ليه زيادة أو نقص .. الكلام ده ثقافة وعادات وتقاليد".



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي "احنا دايما مع بعض وكل واحد زيه زى اخوه لا ليه زيادة ولا نقص دى الرسالة الأولى وأى محاولة فتنة أو الوقيعة نبعد عنها".



وأكمل السيسي:" أنا شايف المصريين قلقانين.. أنتوا قلقانين من إيه، مفيش مجال للقلق، وطول ما إحنا مع بعض محدش يقدر يعمل فينا حاجة".



وتابع الرئيس السيسي "ربنا أراد إننا نكون في ظروف صعبة، ولازم ناخد بالنا وننتبه ونلاحظ ونقول إننا كان من الممكن أن تكون ظروفنا مماثلة لما يحدث حولنا".



وأكمل الرئيس السيسي حديثه "طول ما إحنا مع بعض وايد واحدة محدش يقدر يعمل معانا أو فينا حاجة ومحدش يجرجرنا هنا أو هناك وإحنا قادرين بدعوات المصريين أن يلهمنا الله الصدق والبصيرة".



كما قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، باقة ورد إلى البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد أثناء زيارته للكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وكان ذلك وسط هتاف الحضور ترحيبا بالرئيس، مرددين «تحيا مصر.. تحيا الرئيس السيسي.. بنحبك ياريس».



ومن جانبه وجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد حضوره قداس عيد الميلاد قائلا: "أود أن أشكر الرئيس على حضوره مقدما التهنئة إلى الدولة المصرية من داخل الكاتدرائية بالعام الجديد".



وأضاف البابا تواضروس خلال كلمته التي ألقاها بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يفرحنا بحضوره ويفرح جميع المصريين.

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