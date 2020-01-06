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رياضة

لجنة الحكام تعلن أسماء حكم مباراة بيراميدز والإسماعيلي

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:21 م
بيراميدز والإسماعيلي
بيراميدز والإسماعيلي
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يسري غازي - محمد رشاد
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات غدًا الثلاثاء فى إطار مباريات الأسبوع الثانى عشر من الدورى المصري الممتاز.

وتقام مباراة بيراميدز والإسماعيلي على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ13 من المسابقة المحلية.

ويتولى محمد معروف إدارة مباراة بيراميدز والإسماعيلي تحكيميًا ويعاونه كل من وائل شعبان ومحمود رضا، وإسلام صابر حكما رابعًا.

وأسندت الجبلاية، إدارة مباراة أسوان والجونة، لأحمد الغندور وعماد العقاد وأحمد عبد الغنى، وعمرو رمضان حكمًا رابعًا.

وتم تعيين أمين عمر لمباراة الإنتاج الحربى والمصرى، حكمًا للساحة، ويعاونه الثنائي، سامى هلهل ومحمد فاروق، وأسامة إسماعيل حكمًا رابعًا.
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