لجنة الحكام تعلن أسماء حكم مباراة بيراميدز والإسماعيلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات غدًا الثلاثاء فى إطار مباريات الأسبوع الثانى عشر من الدورى المصري الممتاز.





وتقام مباراة بيراميدز والإسماعيلي على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ13 من المسابقة المحلية.





ويتولى محمد معروف إدارة مباراة بيراميدز والإسماعيلي تحكيميًا ويعاونه كل من وائل شعبان ومحمود رضا، وإسلام صابر حكما رابعًا.





وأسندت الجبلاية، إدارة مباراة أسوان والجونة، لأحمد الغندور وعماد العقاد وأحمد عبد الغنى، وعمرو رمضان حكمًا رابعًا.



