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راعي كنيسة يكشف دلالة تقديم الرئيس السيسي باقة ورد أبيض لـ البابا تواضروس الثاني

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:20 ص
الرئيس السيسي يقدم
الرئيس السيسي يقدم باقة ورد للبابا تواضروس الثاني
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هاني حسين
كشف القس إميل نبيل عبد المسيح راعي الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة، دلالة تقديم الرئيس السيسي باقة من الزهور البيضاء إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في قداس عيد الميلاد.

وقال إميل نبيل في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الرئيس السيسي يؤكد أنه رئيس لكل المصريين دون تفرقة.

وتابع إميل نبيل:" الرئيس السيسي يبعث رسائل حب وأمان وقيادة حقيقية لكل الشعب دون تفرقة".

وأضاف إميل نبيل:" الزهور البيضاء دليل على النقاء والأمانة والدوافع الصادقة المحبة وبها نوع من الخير والتفاؤل والبركة".

وأكمل إميل نبيل:" نصلي كي يكون هناك خير في مصر ونشكر الله على التطوير والتغيير الذي تشهده مصر في كافة المجالات".
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