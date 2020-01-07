أفضل من الجاهزة وبأقل تكلفة.. 5 أسرار لتحضير الغربية

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي 5 أسرار لتحضير الغربية أفضل من الجاهز وبأقل تكلفة.



1. الدقيق والسمن



- يعتمد تحضير الغريبة في الأساس على الزبدة ويمكن استخدام السمن ولكن لابد أن يكون في درجة حرارة الغرفة وليس مجمدة أو ذائبة أو مقدوحة.



- يستخدم دقيق عالي الجودة في تحضير الغريبة ولكن يجب تقسيمه ووضعه بالتدريج على خليط السمن والسكر؛ حتى يتم ضبط العجين والحصول على قوامه الصحيح دون زيادة الدقيق حتى لا تجف الغريبة.



2. الإضافات



- لابد أن يجهز السكر جيدًا بطحنه وتحويله بودرة ناعمة ويجب نخله بمصفاة لرفع أي شوائب منه.



- من الأفضل استخدام بياض بيضة واحدة ضمن مكونات عجينة الغريبة؛ لأن هذا البياض يجعلها متماسكة ولا تتفتت بعد التسوية.



3. العجين



- يخلط العجين لإتمام تجانس المكونات والحصول على العجين بالقوام المثالي وهو كريمي هش فاتح.



- لاختبار مدى نجاح العجين يجب أن يكون ملمسها ناعم وليست مشققة ولا تلتصق في اليد وهو ما يدل على أنها ناجحة.



4. النكهات



يمكن تحضير الغريبة بالكثير من النكهات منها الفانيليا أو المكسرات ولكن يفضل أن يضاف جزء منه مجروش مطحون للعجين والجزء الآخر كامل تزين به من الخارج.



5. التسوية



تتم تسوية الغريبة على درجة حرارة من 160 إلى 170 درجة وتترك لمدة 10 دقائق فقط حتى لا تجف مع التسوية الطويلة، وتخرج من الفرن لتبرد أولًا ثم تزين ولا يفضل تحريكها ونقلها كثيرًا وهي ساخنة حتى لا تتفتت.