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مرأة

طرق الحفاظ على نظافة السجاد.. وحالة واحدة فقط لغسله بالماء

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:00 ص
طرق الحفاظ على نظافة
طرق الحفاظ على نظافة السجاد و غسله دون ماء
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أسماء عبد الحفيظ
تعاني العديد من السيدات فى طرق تنظيف السجاد، فهو من ضمن أعباء المنزل التي تكثر على السيدات ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ تقدم لك الشيف نجلاء الشرشابي طريقة فعالة لتنظيف السجاد دون غسيل وبأقل مجهود.

التهوية

التزمي بتهوية السجاد جيدا ،فتعرض السجاد للسوائل المتراكمة، ولوجود الرائحة الكريهة بها، يجعلها تحتاج إلى التنظيف الدائم ،لذلك التهوية تقلل من احتياجها للتنظيف وتساعد فى علاج الرائحة الكريهة .

الكَنْس المستمر

التخلص من الأتربة باستمرار يحافظ على مظهر السجاد نظيفا، سواء كان بالمكنسة اليدوية أو الكهربائية، لأن التراكم المستمر للأتربة على السجاد؛ يغير من لون وشكل وبرة السجاد، ويجعلها متسخة باستمرار حتى إن تم غسلها.

التنظيف الجاف

- تعتمد هذه الطريقة على كل ما هو جاف، حيث يحضر خليطا جافا من الملح ومساحيق التنظيف ومزيلات البقع الجافة الحبيبية وتخلط معًا بدون مياه.

- يرش الخليط على السجاد بأكمله ومناطق البقع.

- تفرك المساحيق الجافة مباشرة على السجاد بفرشاة خشنة، ثم تترك عليها لمدة نصف ساعة أو أكثر.

- ينظف السجاد بالمكنسة الكهربائية أو بفرشاة التنظيف العادية لتجميع حبيبات المسحوق، وسيتضح الفرق في إعادة بريق السجاد وتعطير رائحته.

- وفي حال تواجد بقع صعبة؛ يفرك المسحوق بإسفنجة مبللة، ويترك لدقائق ثم يمسح بقطعة قماش نظيفة.
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