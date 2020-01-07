AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رقم واحد.. حسن الرداد: مكانش عندي شك إني هنجح في التمثيل.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:51 ص
حسن الرداد
حسن الرداد
Advertisements
آيات أحمد
قال الفنان حسن الرداد، إنه عندما جاء القاهرة من دمياط، كان لديه هدف محدد وهو الدخول فى مجال الفن والتمثيل وتحقيق ذاته، لافتًا إلى أنه كان يتمنى أن يصبح فنان درجة أولى ويكون له أفلام فى السينما باسمه.

وأضاف حسن الرداد، خلال حديثه مع الإعلامية مها الصغير، ببرنامج " it’s show time" المذاع على فضائية " cbc": "ما كانش عندي شك إني هنجح في التمثيل لما جيت من دمياط".

وتابع: "أحب دائمًا أن أكون رقم واحد، حتى عندما كنت ألعب كرة القدم كنت أفضل أن أكون رقم واحد فى مجالى"، مشيرا إلى أن المتعة بالنسبة له هى أن يصنف رقم واحد.

وأكد أنه كان يختار أعماله بعناية شديدة منذ البداية، لكى يصبح نجما سينمائيا له اسمه ووزنه.

وأوضح أنه يتمنى أن يمثل أفلاما كثيرة جدًا خلال العام، وأن تصبح له مكتبة أفلام خاصة به وباسمه، مشيرًا إلى أنه غير مصاب بهوس الإيرادات على قدر أمنيته بتمثيل أفلام كثيرة جدًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

50 فيديو وصورة من مهرجان القاهرة السينمائي.. تكريم منة شلبي وشريف عرفة.. والاحتفاء بالراحلين عزت أبو عوف وهيثم أحمد زكي

عبد الرحمن أبو زهرة: ما خطرش على بالي أكون ممثل .. فيديو

المخرج حسام الحسيني: تامر حسني حقق لي 3 أمنيات..فيديو

حوار| شيرين رضا: الرحمة حلوة .. ومفيش حاجة اسمها فيلم وحش

في عيد ميلاده .. تعرف على أمنية الفنان رامز أمير

3 افلام .. حسن الرداد يكشف عن أعماله المقبلة

ترشيحاتنا

ننتظر ساعة الصفر| قائد الحرس الثوري الإيراني: الأوامر صدرت للانتقام لـ قاسم سليماني

تلف خلايا الكبد أخطرها.. 4 أضرار لـ تناول كعك العيد

فضيحة جديدة لـ ترامب.. مذيعة بـ فوكس نيوز: الرئيس طلب مني تبادل القبلات

بعد قرار سحب القوات الأجنبية من العراق.. أول تحرك أمريكي ضد بغداد

أول رد من محامي نانسي عجرم على عائلة الشاب السوري القتيل

قبل ساعات من إعلان الأفضل في أفريقيا 2019.. خالد بيومي يصدم محمد صلاح وطارق حامد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

شاهد.. هجوم خنزير مسعور على عمال محطة وقود

ثعبان يتسلل إلى مرحاض منزل ويروع مالكه المسن.. شاهد ماذا حدث