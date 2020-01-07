رقم واحد.. حسن الرداد: مكانش عندي شك إني هنجح في التمثيل.. فيديو

قال الفنان حسن الرداد، إنه عندما جاء القاهرة من دمياط، كان لديه هدف محدد وهو الدخول فى مجال الفن والتمثيل وتحقيق ذاته، لافتًا إلى أنه كان يتمنى أن يصبح فنان درجة أولى ويكون له أفلام فى السينما باسمه.



وأضاف حسن الرداد، خلال حديثه مع الإعلامية مها الصغير، ببرنامج " it’s show time" المذاع على فضائية " cbc": "ما كانش عندي شك إني هنجح في التمثيل لما جيت من دمياط".



وتابع: "أحب دائمًا أن أكون رقم واحد، حتى عندما كنت ألعب كرة القدم كنت أفضل أن أكون رقم واحد فى مجالى"، مشيرا إلى أن المتعة بالنسبة له هى أن يصنف رقم واحد.



وأكد أنه كان يختار أعماله بعناية شديدة منذ البداية، لكى يصبح نجما سينمائيا له اسمه ووزنه.



وأوضح أنه يتمنى أن يمثل أفلاما كثيرة جدًا خلال العام، وأن تصبح له مكتبة أفلام خاصة به وباسمه، مشيرًا إلى أنه غير مصاب بهوس الإيرادات على قدر أمنيته بتمثيل أفلام كثيرة جدًا.