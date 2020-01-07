محافظ كفر الشيخ للأقباط: نتشارك سويا في صنع الأمل

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد بكنيسة القديسة دميانة بمدينة كفر الشيخ، مقدمًا التهنئة للمصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ووفد مرافق له.



وكان في استقبالهم الأنبا ماركوس، أسقف عام كفر الشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة، وعدد من الآباء الكهنة ورجال الدين المسيحي والإسلامي.



في بداية كلمته، قال محافظ كفر الشيخ، إن "المحافظة هي محافظة الأمل والمستقبل ونتشارك سويا في صنع الأمل وإيجاد فرص العمل لأبنائنا بالتعاون مع الجامعة التي هي مستقبل هذا الوطن، ونتعاون في ايجاد فرص حقيقية للتنمية وايجاد الحلول العلمية للمشاكل والتحديات".



وأضاف أن أهم ما يميز الشعب المصري العظيم هي وحدته الوطنية الراسخة على مر التاريخ، والتي ظهرت جلية في جميع حروبه وثوراته وفي وقوفه خلف قيادته الحكيمة ورجال الجيش الأبطال ورجال الشرطة البواسل في حربهم ضد الإرهاب، داعيًا جموع الشعب المصري للوقوف صفًا واحدًا والاصطفاف خلف القيادة السياسية حفاظًا على الأمن القومي لمصر.



وتابع: "مع بداية عام جديد أود أن أعرب لكم عن خالص اعتزازي بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور والأجيال".



فيما أثنى محافظ كفر الشيخ، خلال كلمته، على دور رجال الشرطة البواسل والأجهزة الأمنية في حفاظهم على أمن وأمان المواطنين خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد الجديد، وجهودهم وعملهم الدؤوب في تأمين محيط دور العبادة والمنشآت والمرافق العامة والأهداف الحيوية في نطاق المحافظة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية وتأمين وتنظيم الكمائن والدوريات المتحركة.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن لحمة وتوحد الشعب المصري خير دليل على تقدم مصر وسلامتها ضد ما يحاك لها من مؤامرات، لافتًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب الاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على مصر وأرضها وشعبها، وأن يد الإرهاب اليائسة لن تنال من عزيمة وقوة المصريين ووحدتهم.

