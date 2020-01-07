أخبار الرياضة| محاولات أخيرة لإقناع صلاح بحضور حفل الأفضل في أفريقيا.. دليل تتويج ساديو ماني.. وفاة نجم الكرة السعودية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :يبذل مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالتعاون مع الشركة المنظمة لحفل أفضل لاعب إفريقي محاولات قوية من أجل إقناع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى بحضور حفل أفضل لاعب المقرر إقامته اليوم.كشف مسئول سابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، دليل تتويج السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019.توفي النجم الدولي السعودي ولاعب الهلال واتحاد جدة السابق، خميس العويران، اليوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز 46 عامًا.قررت مجموعة من الحكام بمختلف الدرجات تجميد الوقفة الاحتجاجية التى كان محددا لها بعد غد، الخميس، اعتراضا على الهجوم الضارى الذى شنه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على قضاة الملاعب وجمال الغندور، رئيس اللجنة.أكد المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي أن السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي سيتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.اعتذر الجزائري يوسف البلايلى لاعب الترجى التونسى السابق وأهلى جدة الحالي عن عدم حضور حفل أفضل لاعب إفريقي 2019 المقرر إقامته بالغردقة فى التاسعة من مساء اليوم .اقترب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر السعودي، من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعدما أنهى اتفاقه مع نادي أستون فيلا الإنجليزي براتب يصل إلى 110 ألف جنيه إسترليني.أعلن إرنستو فالفيردي، مدرب فريق برشلونة، قائمة الفريق الرسمية المستدعاة للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة.