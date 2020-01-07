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رياضة

أخبار الرياضة| محاولات أخيرة لإقناع صلاح بحضور حفل الأفضل في أفريقيا.. دليل تتويج ساديو ماني.. وفاة نجم الكرة السعودية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:06 م
محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :

طائرة خاصة | محاولات أخيرة لإقناع محمد صلاح بحضور حفل أفضل لاعب أفريقي

يبذل مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالتعاون مع الشركة المنظمة لحفل أفضل لاعب إفريقي محاولات قوية من أجل إقناع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى بحضور حفل أفضل لاعب المقرر إقامته اليوم.

مسئول سابق بالكاف يكشف دليل تتويج ساديو ماني بجائزة الأفضل في أفريقيا 2019

كشف مسئول سابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، دليل تتويج السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019.

وفاة نجم الكرة السعودية خميس العويران بعد صراع مع المرض

توفي النجم الدولي السعودي ولاعب الهلال واتحاد جدة السابق، خميس العويران، اليوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز 46 عامًا.

الحكام يتراجعون عن تنظيم احتجاجية ضد مرتضى منصور

قررت مجموعة من الحكام بمختلف الدرجات تجميد الوقفة الاحتجاجية التى كان محددا لها بعد غد، الخميس، اعتراضا على الهجوم الضارى الذى شنه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على قضاة الملاعب وجمال الغندور، رئيس اللجنة.

خاص| عصام الشوالي يكشف اسم اللاعب الفائز بجائزة الأفضل أفريقيا

أكد المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي أن السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي سيتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

اعتذار البلايلى| طارق حامد على موعد مع أفضل لاعب محلي في أفريقيا

اعتذر الجزائري يوسف البلايلى لاعب الترجى التونسى السابق وأهلى جدة الحالي عن عدم حضور حفل أفضل لاعب إفريقي 2019 المقرر إقامته بالغردقة فى التاسعة من مساء اليوم .

انضمام لاعب عربي لـ الدوري الإنجليزي

اقترب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر السعودي، من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعدما أنهى اتفاقه مع نادي أستون فيلا الإنجليزي براتب يصل إلى 110 ألف جنيه إسترليني.

برشلونة يعلن قائمته الرسمية المتجهة للسعودية فى بطولة السوبر الإسباني

أعلن إرنستو فالفيردي، مدرب فريق برشلونة، قائمة الفريق الرسمية المستدعاة للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة.
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