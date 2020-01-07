الحكام يتراجعون عن تنظيم احتجاجية ضد مرتضى منصور

قررت مجموعة من الحكام بمختلف الدرجات تجميد الوقفة الاحتجاجية التى كان محددا لها بعد غد، الخميس، اعتراضا على الهجوم الضارى الذى شنه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على قضاة الملاعب وجمال الغندور، رئيس اللجنة.



جاء ذلك بعدما نصح جمال الغندور الحكام بعدم اللجوء إلى الوقفة الاحتجاجية، وأنه بصدد سلك جميع القنوات الشرعية والقانونية التى تحفظ حقوق قضاة الملاعب وتعاقب المخطئ والمتجاوز.



ويأتي تجميد الحكام الوقفة الاحتجاجية خشية الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية نظرا لعدم حصولهم على إذن من الجهات الأمنية.



وكانت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أكدت أن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، تقدم بمذكرة إلى اللجنة الخماسية للجبلاية ولجنة الانضباط ضد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك.



وأفادت المصادر بأن المذكرة تضمنت الهجوم الضارى من قبل مرتضى منصور على حكام الدورى وعلى جمال الغندور بشكل شخصى، وذلك عبر فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقالت إن جمال الغندور أرفق بين طيات بنود المذكرة فيديو ظهر خلاله مرتضى منصور مؤخرا يهاجم خلاله حكام الدورى الممتاز إلى جانب هجوم ضارٍ على الغندور الكبير.



وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تقوم لجنة الانضباط بالتحقيق فى مذكرة جمال الغندور ضد مرتضى منصور تمهيدا لاتخاذ اللازم ورفع مذكرة إلى اللجنة الخماسية المؤقتة بجميع الأمور الخاصة بملابسات الواقعة.



وأشارت إلى أن جمال الغندور لجأ إلى سلك القنوات الشرعية والقانونية من أجل الحصول على حقوقه والحكام التابعين إلى المنظومة التحكيمية.



ونوهت المصادر إلى أن اللجنة سوف تتحقق من الفيديو المرفق فى مذكرة الغندور الكبير، لا سيما وأنه يتضمن هجوما فى حق اتحاد الكرة ووليد العطار، المدير التنفيذى للجبلاية.