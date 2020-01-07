الزيات تصدر رواية "عابر" لـ محمد السيد

أصدرت دار الزيات للنشر والتوزيع رواية "عابر"، للكاتب محمد السيد، ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51 المقرر انطلاقها 22 يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.



الرواية من تصحيح لغوي: الباشا عبدالباسط، وجاء على غلافها: "بداخل كلا منا شخص أخر يخفيه عن أعين الناس، وهناك في زاوية النسيان يسجنه ويسكته، وهناك من قتله للتخلص منه، يوما ما ستدرك أن هذا الصوت بداخلك لا يمكن إسكاته".



محمد السيد، حاصل على معهد تصميم معماري ولم يتمكن من ممارسة العمل بالمؤهل، لذا فقد بدأ حياته المهنية كعامل إنتاج بأحد مصانع الكروت الذكية، وتطور في عمله على مدار ثمان سنوات إلى أن أصبح مشرفا عاما على الإنتاج، والتحق بالمعهد العالي للهندسة، ولم يتمكن أيضا من إكمال دراستي، لحصوله على فرصة للعمل بالخارج، وتنقل بين المناصب المختلفة في هذا المجال بالإضافة إلى حصولي على العديد من الدورات التدريبة في العديد من الدول المختلفة إلى أن أصبحت رئيس قسم الإنتاج بأحد أكبر وأهم مصانع إنتاج الكروت الذكية في السعودية والخليج.