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أخبار العالم

خامنئي يصدر أوامره لـ الجيش الإيراني للانتقام من أمريكا.. بهذه الطريقة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:34 م
المرشد الإيراني علي
المرشد الإيراني علي خامنئي
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وكالات
بعد ساعات من مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية في العراق، أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي أوامره إلى الجيش بشن هجمات انتقامية ضد المصالح الأمريكية بدون اللجوء إلى الحرب بالوكالة التي تنفذها الميليشيات التابعة لطهران في المنطقة. 

وللمرة الأولى، ترأس خامنئي بنفسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي الإيراني ردا على مقتل سليماني، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن 3 مصادر مطلعة قولها إن المرشد الإيراني أكد أن الهجمات على المصالح الأمريكية يجب أن تكون مباشرة ومتناسبة وينفذها الجيش الإيراني بشكل معلن. 

ويعتبر رد الفعل المباشر من قبل إيران ضد الولايات المتحدة تغييرا له دلالات على تغيير في طرق طهران التي تستخدم الحروب بالوكالة لتنفيذ مخططاتها في المنطقة. 

ونقلت "نيويورك تايمز" عن محللين قولهم إن إيران قد تستهدف القوات الأمريكية في سوريا والعراق إلى جانب القواعد الأمريكية في الخليج والسفارات أو الدبلوماسيين حول العالم. 

ومع ذلك، فقد أكد أفشون أوستوفوار الخبير في كلية الدراسات العليا البحرية أن الميليشيات التابعة لإيران كانت تشعر بالإحباط لعدم إلحاقها أضرار بأهداف عسكرية، وأنها بدلا من ذلك تستهدف أهداف مدنية.
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