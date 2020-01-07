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أخبار العالم

بعد مقتل 50 شخصا.. إيران تبدأ مراسم دفن قاسم سليماني| فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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حسام رضوان
استأنفت إيران مراسم دفن اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بعد سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين بسبب الزحام والتدافع في جنازته.

وقتل أكثر من 50 شخصا خلال مراسم تشييع جنازة سليماني في كرمان جنوب شرقي إيران، بحسب رئيس المركز الطبي الشرعي في كرمان عباس اميان.

فيما ذكرت وكالة إسنا أن 212 شخصا أصيبوا خلال التدافع، بعضهم في حالات خطرة.

وتجرى مراسم دفن سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية في بغداد يوم الجمعة، بمسقط رأسه في كرمان وفقا لوصيته.
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