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محافظات

مستقبل وطن بالفيوم يوزع غطاء الشتاء على الأسر الأكثر احتياجا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:49 م
مستقبل وطن بالفيوم
مستقبل وطن بالفيوم يوزع غطاء الشتاء
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تواصل أمانات حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن في يومها الثاني مسيرة توزيع غطاء الشتاء على الأسر الأكثر احتياجا بأحياء وقرى محافظة الفيوم.

يقول المهندس عبد القادر الجارحى أمين الحزب بالفيوم إن ذلك يأتي ذلك في إطار دعم الحزب للأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة حيث قامت أمانة تنمية الموارد والخدمات المجتمعية بالتعاون مع أمانات المراكز المختلفة بمتابعة التوزيع ففي بندر اول الفيوم تم توزيع الغطاء الشتوى اليوم بمنطقة دارالرماد .

كما قامت أمانة الحزب بطامية بتوزيع الغطاء الشتوى على المستهدفين في منطقة العشش البحرية بقرية الجمهورية وقرية العمال التابعة لها.

كذلك قامت أمانة الحزب بمركز الفيوم بتوزيع البطاطين علي الأسر الأكثر احتياجا بقريتي العدوة وأبو السعود هذا و تستمر أمانات المحافظة في توزيع الغطاء الشتوى حتى يتم استكمال المستهدفين من المبادرة بقرى وأحياء المحافظة

بحضور الأمناء وأمناء اللجان النوعية والأمناء المساعدين ، فى ظل جو يسوده البهجة والسرور باستكمال مسيرة الدعم والتكافل الاجتماعي التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الأسر الاكثر احتياجا واستكمال مسيرة التنمية جنبا إلى جنب مع الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
مستقبل وطن بالفيوم يوزع غطاء الشتاء على الأسر الأكثر احتياجا
مستقبل وطن بالفيوم يوزع غطاء الشتاء على الأسر الأكثر احتياجا
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