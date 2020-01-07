مبادرات فردية وحملات شعبية وجمعيات أهلية.. معا "ندفيهم" خلال الشتاء

مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، خلال موسم الشتاء، يسعى العديد من الأفراد للمشاركة في مساعدة المحتاجين، وحمايتهم خلال البرد القارس، بالإضافة لما تقوم به الجمعيات الخيرية بتجهيز المساعدات للفقراء في قري مصر والأماكن النائية، وجمع التبرعات، وتتعدد طرق مساعدة الفقراء كل عام، ولم يعد الأمر قاصرا على "بطانية الشتاء"، ولكن أصبح هناك نواحي عديدة.





جهود فردية



فقد أعلنت فاطمة أحمد، عبر موقع التواصل الاجتماعي، عن سعيها ومجموعة من الفتيات لتوفير طعام للمحتاجين والمشردين "حملة الدفا بكل النوايا.. الناس مش مصدقة أننا مجموعة بنات مش تبع اى جمعية بنعمل خير لله وعلشان ندفى الناس بس، وبنوزع الطعام للمحتاجين، وفرحنا ناس كتير ودفيناهم".

بطاطين وأسقف



أما فرح شريف، فقد أعلنت عن جهودها لجمع التبرعات لـ حملة الدفا، وأوضحت "البرد بدأ وتخيل ان فيه ناس كتير كل سنه بتموت من البرد وأطفال بتموت قدام عين أهاليهم، فمن باب الصدقة الجارية وقضاء الحوائج وإدخال السرور وإحياء نفس، هنبدأ حملة الدفا وهي حملة بسيطه جدًا و فى نفس الوقت أجرها كبير جدًا، وهنجمع عشان نجيب بطاطين للفقراء عشان تحميهم من البرد و نبني أسقف يتحموا تحتيها و عشان ندخل السرور على قلوبهم".

على مستوى المحافظات



وتابعت أن هناك أسرا كثيرة من الصعيد والأرياف بتعانى من برد الشتا، لان منازلهم بدون سقف وليس لديهم أغطية للتدفئة، ويتعرض أبنائهم لأمراض كثيرة مزمنة بسبب البرد القارس وممكن تصل للموت، وبحاجة لجمع التبرعات لقرابة 5 آلاف بطانية، لتوزيعهم بمحافظات الفيوم وأسوان والشرقية وبنى سويف والإسكندرية وبعض المناطق في القاهرة والجيزة، بالإضافة لتكلفة الأسقف".



وحسب حديثها من الممكن التبرع بأي ملابس لتوزيعها على المحتاجين، وسعر السهم 200 جنيه منهم 100 بطانية + 100 مشاركة في أسقف المنازل، لأن فصل الشتاء تصل درجة الحرارة –أحيانًا- إلى 7 درجات مئوية وتعاني الأسر من سقوط الأمطار.

حملة دفيهم

فيما تقوم جمعية "رسالة" بجمع التبرعات، لتوزيع البطانيات والالحفة، والملابس وبناء الأسقف "الشتاء في بيوت وقري تانيه..هواء وصوت صقيع طوال الوقت، سقعه وتكتكه ملهاش حل.. بلوفر متقطع، وجاكت خفيف و بطانيه واحده، عائلة كاملة بتدفي بيها، وعشان كدا شارك في حملة دفيهم".

وحسب الحملة، سيتم توزيع بكل قرية قرابة 250 بطانية ، ومعها وجبات ساخنة، وسيتم التوزيع بكافة القرى والنجوع.

الدفا عفا



فيما سعت جمعية "صناع الحياة"، من خلال فروعها علي مستوى الجمهورية في تدشين حملة "الدفا عفا"، لمساعدة المحتاجين خلال فصل الشتاء.

أهداف الحملة



وحسب الحملة "الدفا مش بيقل أهمية عن الغذاء علشان يقدر يمارس حياته الطبيعية، لما نقدر نوفر إحتياج الإنسان للسقف اللى يحميه من برد الشتا والمطر علشان يقدر يحصل على بيت آمن، وبطانية و لحاف يدفيهم في عز برد الليل، ويحصل على الجاكيت اللى بيحميه طول اليوم علشان يقدر يشتغل ويجيب الغذاء يومه".

جهود الحملة