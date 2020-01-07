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أخبار العالم

الجزائر وتركيا تتفقان على ضرورة منع تصعيد أعمال العنف في ليبيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
استقبل الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون يوم, الثلاثاء, بالجزائر العاصمة, وزير خارجية تركيا,مولود جاويش أوغلو, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أنه "في بداية اللقاء, نقل الوزير تهاني الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرئيس بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية, وقدم له تعازيه في وفاة المرحوم الفريق أحمد قايد صالح طيب الله ثراه".

و اشار المصدر ذاته إلى أن اللقاء "تناول المستوى الجيد للعلاقات الثنائية, وكيفية إعطائها دفعا قويا على أسس جديدة, وتوسيع آفاقها إلى تعاون أعمق في المجال الاقتصادي وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا".

كما تناول اللقاء,"الوضع في ليبيا في ضوء تصعيد أعمال العنف الناجمة عن التدخلات الأجنبية, التي تعقد سبل الحل السياسي الكفيل وحده بإعادة الأمن والسلم والاستقرار إلى ربوع ليبيا الشقيقة".

وأوضح البيان أنه "بعد تحليل معمق للوضع من كل جوانبه, بما فيها التدخلات العسكرية الأجنبية في التراب الليبي, اتفق الطرفان على تجنب أي إجراء عملي يزيد في تعكير الأجواء, وبذل كل الجهود لوقف إطلاق النار, وعبرا عن أملهما في أن تكون الندوة الدولية المزمع تنظيمها حول ليبيا بداية للحل السياسي الشامل, الذي يضمن وحدة ليبيا شعبا وترابا ويحمي سيادتها الوطنية". بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وفي نهاية اللقاء, أكد الطرفان "إرادتهما لإنعاش آليات التعاون القائمة, و وضع ميكانيزمات جديدة تمكن من إقامة تشاور استراتيجي على أعلى مستوى". كما وجه تبون دعوة لأردوغان، لزيارة الجزائر, وقد قبلها الطرف التركي على أن يحدد موعدها في الأيام القادمة".
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