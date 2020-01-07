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رياضة

تعاقد ضخم لـ ليفربول مع إحدى الشركات الكبرى في الموسم الجديد.. تفاصيل

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:16 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أصدرت المحكمة البريطانية حكما لصالح نادي ليفربول في الخلاف القضائي، مع شركة نيو بالانس الأمريكية والتي بدأت في نهاية العام الماضي.

وطالبت الشركة الأمريكية المحكمة بالحكم لمصلحتها بحق تمديد عقدها مع ليفربول، بفضل بند في العقد يفرض على ليفربول تمديد عقده مع الشركة، في حال تقديمها عرض مشابه لعرض أي شركة منافسة.

وجاء الحكم لصالح الريدز بأحقيتها بالتعاقد مع أي شركة رياضية أخرى، بعد انتهاء العقد الحالي في مايو المقبل ، وهو ما حدث الآن مع "نايكي".


وقعت شركة "نايكي" للتجهيزات الرياضية عقدا ضخما مع بطل أوروبا، نادي ليفربول الإنجليزي، لتجهيز ملابس ومعدات الفريق الرسمية ابتداء من الموسم المقبل.


وتوقعت الصحف الإنجليزية أن يكون عقد ليفربول مع نايكي الأضخم في تاريخ الكرة الإنجليزية، مما يعني أنه قد يتجاوز عقد مانشستر يونايتد مع أديداس، والذي يبلغ 88 مليون يورو سنويا "للشياطين الحمر".

وبلغ عقد ليفربول مع نيو بالانس 53 مليون يورو سنويا، ولكن العقد الجديد سيرتفع كثيرا نظرا للانتصارات الكبيرة التي حققها "الريدز" في السنوات الأخيرة، والتي رفعت قيمة الفريق السوقية كثيرا.

وسيرتدي نجوم ليفربول قمصان الفريق الجديدة من شركة "نايكي"، ابتداء من الموسم المقبل، لينهوا 5 أعوام مع شركة نيو بالانس.

وترعى "نايكي" حاليا 3 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، هي تشلسي وتوتنهام وبرايتون، وكانت قد خسرت عقدها مع مانشستر سيتي مطلع الموسم، بعد توقيع "السيتزينز" مع شركة بوما الألمانية.
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