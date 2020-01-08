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اقتصاد

البنك الدولي: 500 مليون دولار لدعم برامج التعليم في مصر

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:08 ص
البنك الدولي
البنك الدولي
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محمد يحيى
قالت مارينا ويس، المدير القطري بمجموعة البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن مصر تنفذ برنامجا طموحا لدعم إصلاحات التعليم بدأته منذ عامين علي مستوي مراحل التعليم الأساسي و الثانوي و رياض الأطفال ومن المستهدف استكماله حتي نهاية السنة المالية القادمة.

أوضحت في تصريحات لها إن تكلفة تمويل ذلك البرمامج تبلغ نصف مليار دولار، حيث يسعى لتأهيل المدرسين من خلال مناهج تعليمية متطورة وتتوافر بها أدوات ارشادية وتوجيهية لهم و استحداث نظام لتقييم الطلاب في المراحل الثانوية والاعتماد علي التكنولوجيا التعليمية و اتاحة مناخ دراسي ملائم.

أشارت إلي أن البرنامج الممول يدعم أيضا التعليم الفني والتطوير المهني المستمر لكل الأطراف بالمنظومة التعليمية بما يعزز استدامة وتنمية رأس المال البشري علي مدار الـ5 سنوات المقبلة.
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