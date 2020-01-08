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هيثم الحاج: معرض الكتاب سيكون مختلفاً خلال العام الحالي.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:25 ص
الدكتور هيثم الحاج
الدكتور هيثم الحاج
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البهى عمرو
قال الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن هناك اختلافا فى معرض الكتاب هذا العام وستكون هناك زيادة فى عدد الناشرين وإقبال الدول المشاركة موضحًأ أن هناك 4 دول جديدة ستشارك، بالإضافة إلى زيادة فى دور النشر.

وأضاف الدكتور هيثم الحاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أنه تم وضع ضوابط للاشتراك، ولم يستوعبها سور الأزبكية العام الماضي، وأحجموا عن الاشتراك، ولكن بعد مشاهدة تطور المعرض عادوا مرة أخرى، وبنفس الضوابط سيكون هناك 41 جناحاً لسور الأزبكية.

وأوضح الدكتور هيثم الحاج، أن المعرض أصبح واحدًا من أهم معارض الكتب فى العالم، ومستوى تنظيمه يماثل أهم معارض الكتب عالميًا، بدعم الدولة ورعاية الرئيس السيسى.

وأشار الدكتور هيثم الحاج، إلى أن ضيف شرف المعرض هذا العام هى دولة السنغال. 

وكشف الدكتور هيثم الحاج، أن هناك مشاركات من شمال أفريقيا وغينيا والسنغال ونيجيريا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا.
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