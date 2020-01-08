أول تعليق من البيت الأبيض على استهداف القوات الأمريكية في العراق

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الإدارة على علم بتقارير عن هجوم على منشآت أمريكية في العراق، وتم إبلاغ الرئيس ترامب، ويتابع الموقف.





فيما أكد مسئول أمريكي استهداف عدة مواقع عسكرية بالعراق، بينها قاعدة عين الأسد، وفقا لرويترز.





وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط صواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق .





فيما أكدت مصادر عراقية أن القصف على قاعدة عين الأسد التي تستضيف القوات الأمريكية في محافظة الأنبار بالعراق.





وبثت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو قالت إنه لحظة استهداف قاعدة عين الأسد .





بينما ذكرت وكالة "فرانس برس" أنه تم استهداف القاعدة بـ9 صواريخ.



